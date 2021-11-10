清晨12.9度！入夜再創「低溫紀錄」 吳德榮曝回暖時間
中央氣象局指出，今（10）日受到東北季風持續影響，中部以北山區及東半部地區偶有局部短暫雨，主要是多雲，甚至有陽光出現，中南部大多為晴到多雲；氣象專家吳德榮表示，今晚到明晨氣溫將降至最低，平地最低氣溫約可降至12度左右，再創紀錄，要等到週五（12日）冷空氣才會減弱。
編輯中心/綜合報導
2021-11-10 06:22:14｜2021-11-10 07:28:36
根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨4時紅外線色調強化雲圖顯示，華南中層雲系移出，伴隨微弱回波，中部以北山區有零星降雨；截至4：42平地最低氣溫依序為基隆七堵區、新竹關西鎮12.9度，新竹寶山鄉13.0度。其他各地區的平地最低氣溫：中部(台中外埔區)13.5度，南部(台南六甲區)16.4度，東部(宜蘭三星鄉)14.6度。台北市(南港區)14.3度。
吳德榮說，最新(9日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天上午起華南中層雲系減弱東移，乾冷空氣南下，各地轉晴朗無雲；今、明(11日)兩天各地在陽光下舒適，「夜間輻射冷卻」與冷空氣加成，今晚至明晨氣溫將降至最低，平地最低氣溫約可降至12度左右，再創下入秋紀錄，早出晚歸要注意保暖。
吳德榮表示，至於台北市氣象局低溫是否會降至14度，而符合「大陸冷氣團」(台北市氣象局≦14度)定義？有不確定性，需持續觀察。今日各地區氣溫：北部13至22度，中部13至27度；南部16至28度，東部14至25度。
吳德榮指出，週五(12日)白天起至下週(14)日，冷空氣逐漸減弱，氣溫逐日漸升，東半部及大台北東側水氣增多，有局部短暫雨的機率；西半部仍晴朗穩定。白天北台舒適、中南部微熱，各地早晚偏涼微冷。下週一(15日)至週三(17日)東北季風影響，北部、東半部轉有局部雨，中南部晴朗穩定；北台偏涼，中南部白天微熱早晚涼，日夜溫差大。（編輯：孫唯容）