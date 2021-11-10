王必勝婚外情「老婆尤香玉發聲了」！醫大讚：真理科太太

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黃宥嘉認為，第一，「實證暖男個性的男人容易傷到伴侶」，報導裡尤醫師說，這很容易造成他情感上濫情、不知道分寸、容易妥協；第二，「尤主任在鏡週刊出刊前一天才被王醫師告知此外遇疑雲，事情發生前全部無感於婚姻的異常變化，所受傷害極深。一個男人，如果沒有社會的監督與家庭的壓力，何時才能主動向太太認清自己的錯誤？還是以為自己神不知鬼不覺，可以繼續買蛋塔抱小孩？繼續糟蹋兩個女人對他的信任」？
第三，尤醫師在報導中也提到「現代女人沒有要為了一個正宮的位置，委屈求全。夫妻關係是平等的，沒有誰隸屬於誰」；對此，黃宥嘉則表示，尤醫師的身教言教堪稱為現代女性在婚姻與事業兩立的典範。
「至於王必勝醫師，已經比很多外遇渣男好多了」，黃宥嘉說，大概是因為娶到這麼棒的老婆吧；她也認為，其實王醫師一開始如果老實一點，今天高度也不一樣。一般醫師外遇不需要解釋太多，不需要浪費社會資源，但是身為政府高官，掌握資源的醫師又是另外一件事。
如果能為了自己的慾望私利對枕邊人說謊，我們民眾該如何信任他？同時，黃宥嘉也呼籲「林女的小孩如果真是王必勝醫師的骨血，王醫師還是應該克盡職責，好好栽培。不要自己過關了，獨留小孩在社會上辛苦，過著一個月1萬元撫養費，沒辦法有更好教育更好生活的機會」。
最後，她也在文末hashtag了幾段話大讚尤醫師，包括「現代女性就是要明確說出自己的立場與看法」、「不能說的人要加油」、「以前的太太是被拉出來說已原諒」、「現在的太太是我可以出來說我還沒有原諒」、「安ㄗㄨㄚˋ（怎樣）」、「尤醫師才是真正的『理科太太』」。（編輯：郭佩蓉）