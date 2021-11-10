COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

網購賣家為何愛用「私」？內行曝「暗黑真相」：提高成交

▲網路購物興盛，而其中產生的現象，就是賣家都不愛公開價格，而是選擇私訊。（圖／取自unsplash）
▲網路購物興盛，而其中產生的現象，就是賣家都不愛公開價格，而是選擇私訊。（圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-11-10 14:25:50｜2021-11-10 14:52:46

網路購物興盛，不論是臉書社團、instagram等，都有許多賣家在平台上販售商品，但這也帶來一奇怪現象，大多數賣家所刊登的販售文章，都不喜歡公開價格而是打上「私」，這也讓許多民眾不解，私訊不是更耗費雙方時間嗎？對此，就有有內行人出面曝真相。

我是廣告 請繼續往下閱讀
▲原PO趕到好奇，為何網路賣家都不公開價格，而是喜歡用「私」。（圖／取自《●【爆系知識家】●》臉書社團）
▲原PO趕到好奇，為何網路賣家都不公開價格，而是喜歡用「私」。（圖／取自《●【爆系知識家】●》臉書社團）
根據網友在《爆系知識家》發文表示，自己在逛各大買賣社團時，發現賣方從不公開價格，都喜歡打上「私」？這樣做的理由是為何？並且附上自己私訊詢問賣家價格的照片，貼文一出，也引起網友討論。

更有內行人透露，在過去是因為有些賣家，能拿到比原廠批發價更便宜的價格轉售，通常售價都比其他店家低很多，那這些原廠拿貨的店家就會不想跟原廠拿貨，或是開始削價競爭，因此部分原廠才會要求市面上統一售價，造就部分賣家會以「不公開」價格的方式販售。

不過到了現在，大多是為了增加發文觸及率或是避免買家比價、同行削價競爭，「 怕被比價，用「私」可以提高商品競爭力」、「只要有留言，文章容易置頂」、「因為不管出什麼價格，都會有人說買到更便宜的，這單就不用繼續搞了」、「私訊才能互動提高成交啊」、「為了增加觸及率」、「不想讓價格公開化」。

而多數網友則不認同此種作法，「我比較喜歡公開價格，私訊我連問都懶」、「每次私還要等對方回覆，不適合沒耐心的人」、「我自己是買家，極度討厭私。」、「沒公開的我是一律不買，很麻煩」、「我也很不喜歡私，感覺問了不買很怪」。（編輯：鍾怡婷）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
2020年則以5073票些微差距敗給基進黨陳柏惟的顏寬恒，在陳柏惟被罷免之後，選擇再批戰袍代表國民黨出來參選，請問您支持他出來再戰嗎？

2020年則以5073票些微差距敗給基進黨陳柏惟的顏寬恒，在陳柏惟被罷免之後，選擇再批戰袍代表國民黨出來參選，請問您支持他出來再戰嗎？

繼續作答
即時
推薦閱讀