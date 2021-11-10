網購賣家為何愛用「私」？內行曝「暗黑真相」：提高成交
網路購物興盛，不論是臉書社團、instagram等，都有許多賣家在平台上販售商品，但這也帶來一奇怪現象，大多數賣家所刊登的販售文章，都不喜歡公開價格而是打上「私」，這也讓許多民眾不解，私訊不是更耗費雙方時間嗎？對此，就有有內行人出面曝真相。
編輯中心/綜合報導
2021-11-10 14:25:50｜2021-11-10 14:52:46
根據網友在《爆系知識家》發文表示，自己在逛各大買賣社團時，發現賣方從不公開價格，都喜歡打上「私」？這樣做的理由是為何？並且附上自己私訊詢問賣家價格的照片，貼文一出，也引起網友討論。
更有內行人透露，在過去是因為有些賣家，能拿到比原廠批發價更便宜的價格轉售，通常售價都比其他店家低很多，那這些原廠拿貨的店家就會不想跟原廠拿貨，或是開始削價競爭，因此部分原廠才會要求市面上統一售價，造就部分賣家會以「不公開」價格的方式販售。
不過到了現在，大多是為了增加發文觸及率或是避免買家比價、同行削價競爭，「 怕被比價，用「私」可以提高商品競爭力」、「只要有留言，文章容易置頂」、「因為不管出什麼價格，都會有人說買到更便宜的，這單就不用繼續搞了」、「私訊才能互動提高成交啊」、「為了增加觸及率」、「不想讓價格公開化」。
而多數網友則不認同此種作法，「我比較喜歡公開價格，私訊我連問都懶」、「每次私還要等對方回覆，不適合沒耐心的人」、「我自己是買家，極度討厭私。」、「沒公開的我是一律不買，很麻煩」、「我也很不喜歡私，感覺問了不買很怪」。（編輯：鍾怡婷）