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雙11「超商包裹山」準備開炸！店員揭4撇步：取貨更快速

▲雙11即將開打，不少人準備搶購一波，也代表超商即將被包裹淹沒；對此，也有超商店員揭4撇步，讓你取貨更快速。（示意圖／翻攝自unsplash）
▲雙11即將開打，不少人準備搶購一波，也代表超商即將被包裹淹沒；對此，也有超商店員揭4撇步，讓你取貨更快速。（示意圖／翻攝自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-11-10 15:34:39

雙11購物節即將開打，各家電商廣告投超兇，主打免運、產品下殺折數超高等，已讓一堆人蓄勢待發，準備搶購一波，也代表超商即將被包裹淹沒；就有一名女網友呼籲大家理智購買，並積極取貨，豈料卻反被公審，對此，也有一名店員跳出來提醒4撇步，讓你取貨更速度。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「希望今年雙11..不要再這樣了QQ」為題發文，並貼出超商被「包裹山」堆滿的畫面。她說，很多人在網購的時候會選擇「超商取貨」，但在去年雙11期間，超商全堆滿民眾購買的商品，不僅店員忙碌到很崩潰，店內也被擠得水泄不通。

對此，她也提出幾項解方，第一「可以利用超商貨物條碼，觀察商品到貨情形」、第二「貨到了就趕快去領，不要拖」和第三「不要想說等全部到了再去領」，並呼籲「希望今年超商不要太炸，大家理性購物、積極取貨」。

▲原PO在內文中貼出去年雙11超商被包裹山淹沒的照片。（圖／翻攝自《Dcard》）
▲原PO在內文中貼出去年雙11超商被包裹山淹沒的照片。（圖／翻攝自《Dcard》）
貼文一出，有些網友認為，「店員辛苦了」、「不可能啦一定炸翻，只求不要選錯跑錯超商、錢要帶夠、末三碼跟名字報對、不要未取貨，就謝天謝地了，但不容易，台灣鯛很多」、「店員真的辛苦了，我先選了宅配，畢竟等店員找貨也花時間」。

但也有網友表示，「我們有付錢又不是沒付錢？產生這個問題不覺得是超商及物流應該想出更好的解決辦法嗎」、「這也太情緒勒索了吧，本來就有超取功能我們為什麼不能選？就因為這樣會讓超商塞爆？這應該是超商該想辦法解決的問題，覺得這樣就麻煩就別做超商吧」、「每個工作都有困難啊，你覺得貨太多你可以離職啊，發這種文，情緒勒索喔」。

其中，還有一名自稱是超商店員的網友提出「4撇步」，讓民眾能縮短取貨及等待的時間，「1.自己到底有多少貨、2.到底到店了沒、3.要看證件的就請證件準備好、4.該付錢的錢請帶夠」，「老實說超商店員的我，覺得貨多倒是還好，但是希望大家取貨前可以看清楚以上4點，在貨最多超商我們上班就兩個人，希望大家盡量不要催，我們已經盡最快的速度在找貨、結帳了。如果看到很多人在排隊的時候也可以問一下店員自己的後三碼放在哪區，可以自己找一下，會減少很多你等待的時間喔」。（編輯：郭佩蓉）

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