要抽1500萬青埔好房？桃園購物節開跑6天登錄達14萬筆

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鄭文燦今日在律師見證下，於現場直播中分別抽出聲寶「微電腦壓力電子鍋」、Garmin Venu 2智慧手表、iPhone 13 Mini 128G手機、台鈴SUZUKI eReady Fun電動機車等大獎各1名得主，4位得主分別來自中壢區及觀音區，詳細中獎名單將於「2021桃園購物節」官網、臉書公布（網址：https://2021lovetyn.tw/index.php）。
鄭文燦表示，「2021桃園購物節」活動為期100天，獎品共有2千多項，價值超過6千萬，而且會持續加碼，獎品只會增加，不會減少，民眾憑在桃園市購物滿500元發票，至活動網站登錄後，就可以得到1組抽獎序號，單筆消費最多可獲得600組序號，買得越多，中獎機率越高，參加資格不限桃園市民，只要在桃園消費滿500元，都可以參加抽獎，要讓消費振興的雨水集中下在桃園。
經發局表示，「2021桃園購物節」活動至明年2月15日止，只要憑在桃園市店家消費滿500元的發票（有效發票開立日期自110年10月22日起至111年2月15日止），即可至「2021桃園購物節」活動網站（網址：https://2021lovetyn.tw/index.php）登錄抽大獎，活動連續100天，天天抽電動機車、iPhone 13、Garmin智能手錶，週週抽汽車（16輛），最後將壓軸抽出價值1500萬的青埔好房，獎品總價值超過6000萬元，歡迎民眾搭配「桃園好市乘雙券」來桃園消費，振興疫後經濟。