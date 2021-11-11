房市／新竹三大綠化樂活社區　登網友最愛！

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「若山NO1若餘山」目前平均單價介於55~60萬，主要房型為2~3房帶兩車位，總價落在4000~5000萬之間，這類兼具景觀以及環保的社區最近在竹北非常夯，吸引許多中小企業或是電子公司老闆自住或收藏，羅晧宸認為因該社區的話題性十足，連地下三樓都有天井以及水循環可以呼吸到新鮮空氣，加上這兩年居家辦公時間大增，讓網友對於這類會呼吸的住宅特別感興趣想一探究竟。
點閱率第二名的「國賓大悅」共有795戶，是全新竹地區戶數最多的社區，信義房屋竹北縣三店專案經理吳亘茵表示，「國賓大悅」雖然戶數多，但共有四棟建築物，且都有獨立的飯店式管理，泳池、健身房，視聽室及交誼廳等公設一應俱全，平均單價介於48~50萬之間，中高樓層景觀開闊，對於竹科中長時間在家工作的小資族來說非常有吸引力，可兼顧工作以及樂活，成為網友點閱第二名的社區並不意外。
而「晴空匯」則與「國賓大悅」相似，擁有超過500戶的大型社區以及豐富的公共設施，讓竹科單身或小資族在家即享樂活，減低工作壓力，「晴空匯」單價介於38~41萬之間。羅晧宸說竹科人可說是新竹縣市近十年購屋主力，隨著居民素質提升，在物件選擇上也更加挑剔，以往的大空間已經不能夠滿竹足科新貴，綠化、環保以及樂活防疫宅已成為新竹縣市看屋的一大重點。