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用煩惱交換一杯咖啡？《Black or White Café》與傷共存

▲在《Black or White Café》裡，老闆的「食療」不只療傷也療心。（圖／鏡文學提供）
▲在《Black or White Café》裡，老闆的「食療」不只療傷也療心。（圖／鏡文學提供）

生活中心/綜合報導

2021-11-11 20:11:08

台灣咖啡店林立，走到外頭就可以看見知名連鎖品牌充斥在大街小巷，而咖啡店對於許多人來說，不只是喝杯咖啡的消費場域，也有可能是等一個人的中繼站。有些人也將咖啡店打造成一個不受限制與拘束的環境，或是能暫離都市喧囂，把自己隱藏在巷內的世外桃源。在作家霏太長期觀察之下，她所打造的《Black or White Café》，小小坪數的咖啡店，竟然存在世人所認為的非黑即白道德觀念，唯獨在吧檯中間的座位底下，則是用灰色的底色包圍著。

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在這間咖啡店裡，透過老闆王脩的「食療」，會發現療傷的能力成為我們日常需要不斷培養的軟實力，在走出低潮的黑洞過程中，能遇到一起陪伴自己同行的夥伴，在無助的時候願意伸出那雙手，真實感受到的那種溫暖，將會是我們生命中最珍貴的資產。

《Black or White Café》咖啡店老闆王脩就像是生活中的智者。在他的咖啡店內，除了採取預約制，到店內消費也禁止使用手機拍照打卡，只接受客人分享煩惱。他不受網路評價所影響，同樣的，他也不隨意對來店的客人給予評價。而來到咖啡店的顧客們，有些揹負著感情第三者和逃避未婚妻負心漢的罪名，還有被公司同事霸凌的女同事，每個人選定自己有安全感的位子，訴說著自己的故事。但之後才慢慢發覺到，那些看似表面的犯錯行為和受害的情節，到底是出於自願還是被動的？那些表面的罪名，是否就能直接否定他們的人生？而在事情裡的受害者，又是否真的令人同情？或者他們也可能是加害者之一？

透過王脩的咖啡店，可以感受每個來店顧客的人生故事，還有老闆王脩所經歷過的創傷。撇除那些網路上的紛紛擾擾，實際的感受人和人之間連結，才會理解到，每個人的人生裡，其實互相原諒和放下才是人生最大的課題之一。若是有機會走進這間咖啡店，你會想和老闆王脩分享什麼煩惱呢？

原文授權轉載自「鏡文學」文/霏太



《Black or White Café》於鏡文學官網連載中，閱讀請點>>>https://bit.ly/2Zm1lJU

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