用煩惱交換一杯咖啡？《Black or White Café》與傷共存

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《Black or White Café》咖啡店老闆王脩就像是生活中的智者。在他的咖啡店內，除了採取預約制，到店內消費也禁止使用手機拍照打卡，只接受客人分享煩惱。他不受網路評價所影響，同樣的，他也不隨意對來店的客人給予評價。而來到咖啡店的顧客們，有些揹負著感情第三者和逃避未婚妻負心漢的罪名，還有被公司同事霸凌的女同事，每個人選定自己有安全感的位子，訴說著自己的故事。但之後才慢慢發覺到，那些看似表面的犯錯行為和受害的情節，到底是出於自願還是被動的？那些表面的罪名，是否就能直接否定他們的人生？而在事情裡的受害者，又是否真的令人同情？或者他們也可能是加害者之一？
透過王脩的咖啡店，可以感受每個來店顧客的人生故事，還有老闆王脩所經歷過的創傷。撇除那些網路上的紛紛擾擾，實際的感受人和人之間連結，才會理解到，每個人的人生裡，其實互相原諒和放下才是人生最大的課題之一。若是有機會走進這間咖啡店，你會想和老闆王脩分享什麼煩惱呢？
原文授權轉載自「鏡文學」文/霏太
《Black or White Café》於鏡文學官網連載中，閱讀請點>>>https://bit.ly/2Zm1lJU
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