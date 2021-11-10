郵局存超過100萬！行員吐「殘酷事實」嚇傻他：今天才知

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貼文曝光後，瞬間引來眾人震驚留言，「第一次聽到耶，只有郵局這樣嗎....還是銀行也這樣？因為我沒用存摺很久了」、「我也是看到你發文才知道，還好早就換銀行存了，最近還想再開戶一間銀行定存」、「好險我有七個戶頭。不用怕」、「我現在才知道欸」、「我真的不知道欸！長知識了」。
此外，還有網友開玩笑直呼，「這數字存款對我來說好奢侈QQ」、「你可以分一半放我這邊就能有利息了」、「還好我從來沒超過10萬（咦？！）」、「好險我沒錢，都不用煩惱這個難題」；另外，亦有內行人分享其他儲蓄方法，直言「拿去買股票還好一點，選殖利率不錯的」、「分散存款，假設這筆錢有一部是用不到的，就可以考慮定存，如果對股票有一點瞭解，也可以試著投資看看」。
事實上，中華郵政網站上曾公告，存簿儲金最高計息金額為新台幣100萬元（按每日平均結餘計算），超過部分不計利息。另外存簿儲金按日計息，1年以365日為基礎，每半年結息1次，結息日為每年6月20日及12月20日，除公教戶外利息所得免扣所得稅。除了網站有公告，在存簿儲金的內頁第1頁也有明確書寫。（編輯：陳雅雲）
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低