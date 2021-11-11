一堆人堅持不打電話？驚人真相曝光　眾認了：完全不敢打

隨著科技發達，現在人手一支智慧型手機搭配網路吃到飽早已成為趨勢，而許多人在聯絡親友都會使用社群軟體，用訊息來聯絡，不過電話仍舊是緊急所需，依舊是手機重要的功能之一。不過，近日就有網友討論「有沒有人不敢打電話去預訂餐廳？」貼文引發熱議。
我是廣告 請繼續往下閱讀
貼文一出，網友紛紛回應「電話恐懼症啊，一堆人有」、「電話恐懼症，我真的討厭跟陌生人講電話，完全不敢打」、「聽過不敢打電話訂便當的」、「現在有些人要他打電話像要他命，一開口就結巴+語言癌」、「確實有人不敢跟陌生人講電話，不過我也不懂」、「現在沒網路訂位的不太想去」、「我自己不喜歡甚至是有點害怕講電話…尤其是陌生人」、「電話恐懼症，不愛接打電話，很正常」。
事實上，所謂的「電話恐懼症」，意即對於打電話會感到焦慮與恐懼，根據英國心理學家Guy Fielding 指出，10％到15％的成人有此種症狀，其成因涵蓋廣泛，包括過去創傷經驗、性別差異、逃避依戀等等因素，如果你發現自己非常討厭接聽電話，也許你就有此症狀，若是沒有造成生活上的困擾，那麼影響不大；但若是每次聽到電話聲打來都非常焦慮，甚至想要找地方躲起來，可就要記得尋求專業醫生協助哦！（編輯：張嘉哲）