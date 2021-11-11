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一堆人堅持不打電話？驚人真相曝光　眾認了：完全不敢打

▲隨著科技發達，現在人手一支智慧型手機搭配網路吃到飽早已成為趨勢，但你是否發現有許多人都不使用電話的功能？（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝pixabay）
▲隨著科技發達，現在人手一支智慧型手機搭配網路吃到飽早已成為趨勢，但你是否發現有許多人都不使用電話的功能？（示意圖，圖中人物與本文無關／翻攝pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-11-11 08:22:11｜2021-11-11 08:22:18


隨著科技發達，現在人手一支智慧型手機搭配網路吃到飽早已成為趨勢，而許多人在聯絡親友都會使用社群軟體，用訊息來聯絡，不過電話仍舊是緊急所需，依舊是手機重要的功能之一。不過，近日就有網友討論「有沒有人不敢打電話去預訂餐廳？」貼文引發熱議。

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原PO在PTT貼文指出「之前好幾次跟朋友約出來聚一聚，每次選餐廳時，他們都叫我打電話訂位，我問說又不是多熱門的餐廳，有必要事先訂嗎？朋友都堅持要先訂位，雖然我是沒差啦，最後我還是訂了，而且不只一個，身邊4、5個朋友，每個要訂位的傢伙都不肯自己打，每次問原因都是得到不想打電話或者懶得訂的答案，到底發生什麼事？」

▲交換LINE用「ID或電話號碼」沒隱私？用戶秀解法。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲網友苦惱為何很多人都不敢打電話預訂餐廳，引發討論。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
貼文一出，網友紛紛回應「電話恐懼症啊，一堆人有」、「電話恐懼症，我真的討厭跟陌生人講電話，完全不敢打」、「聽過不敢打電話訂便當的」、「現在有些人要他打電話像要他命，一開口就結巴+語言癌」、「確實有人不敢跟陌生人講電話，不過我也不懂」、「現在沒網路訂位的不太想去」、「我自己不喜歡甚至是有點害怕講電話…尤其是陌生人」、「電話恐懼症，不愛接打電話，很正常」。

事實上，所謂的「電話恐懼症」，意即對於打電話會感到焦慮與恐懼，根據英國心理學家Guy Fielding 指出，10％到15％的成人有此種症狀，其成因涵蓋廣泛，包括過去創傷經驗、性別差異、逃避依戀等等因素，如果你發現自己非常討厭接聽電話，也許你就有此症狀，若是沒有造成生活上的困擾，那麼影響不大；但若是每次聽到電話聲打來都非常焦慮，甚至想要找地方躲起來，可就要記得尋求專業醫生協助哦！（編輯：張嘉哲）

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