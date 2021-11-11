味噌湯回購率最高是哪款？主婦推「2口味」：漲價也要買
氣溫驟降，來一碗熱呼呼的湯品不僅能暖心又能暖胃，而想要烹煮簡單又快速的熱湯，味噌湯絕對是許多民眾的第一首選。日前就有一名網友表示，想要買味噌回家煮湯，不知要買哪個牌子好？PO文一出立刻吸引許多主婦熱烈討論！
編輯中心/綜合報導
2021-11-11 10:59:17
這名女網友在臉書社團《我愛全聯-好物老實説》表示，自己想煮好喝的味噌湯，因此到全聯挑選味噌，但是架上的品牌以及口味眾多，價格也相差甚大，實在不知道該選哪一款，因此想詢問網友「想煮味噌湯，大家覺得哪牌好喝呢？」。
PO文一出立刻引起許多主婦回應，其中最多人推薦「十全」與「信州」，「我都買十全，54元的，以前才46…49…一直漲價」、「十全昆布鰹魚」、「買過很多牌子，基本上，現在只剩下了韓國的味噌還沒有試過，最後，真的只有十全盒裝的最有味噌味道」、「這（十全）好喝，再加點蛤蜊，整鍋湯喝光光」、「信州」、「信州味增」、「好市多的95元好喝」、「工研的味噌甘甜好喝，喝了改不了」。
另外對於味噌的包裝也有人建議，「小包裝方便，買塑膠盒裝，看似便宜，如果不常煮，只挖1～2次，放久容易發霉，且冰箱會有味道，然後丟掉，算起來反而貴」、「還是十全的好，昨天才買，包裝的比盒裝便宜，傳統的好味道」、「很多人推薦的十全味噌，袋裝的似乎有防腐劑，盒裝的反而沒有，介意的人要特別留意一下哦～比起吃進壞掉的食物，吃一點防腐劑反而對健康比較好」。（編輯：陳珮瑜）