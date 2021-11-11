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被說「可愛」其實超討厭？尷尬理由抖出　眾認了：是真的

▲原PO表示自己很常被說「很可愛」，但對她來說卻很膚淺，貼文一出，網友全認了，直呼「真的沒辦法」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲原PO表示自己很常被說「很可愛」，但對她來說卻很膚淺，貼文一出，網友全認了，直呼「真的沒辦法」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-11-11 11:02:20

通常被他人稱讚都會感到開心愉悅，但也有些人對於這些「稱讚」感到厭煩，對此，就有一名女網友表示，自己很常被說「很可愛」，但對她來說卻很膚淺，貼文一出，網友全認了，直呼「真的沒辦法」。

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該名女網友在社群平台《Dcard》以「『很可愛』這三個字真的超討厭！」為題發文，表示自己從小到大都一直被說很可愛，像是被搭訕時被說可愛、在職場上被主管同事說可愛，或是被叫「妹妹」，都讓她簡直快崩潰「到底想怎樣，都快30歲了」。

原PO說，雖然會有人說這是好處，看起來年輕，但她卻一點也不覺得這是什麼好處，「被說久了真的覺得可愛根本不是稱讚，甚至會渴望大家給我的不再是外表的稱讚，甚至有點病態的開始覺得那些說我可愛的男生很膚淺」，因此她也在文末發問「有人跟我樣嗎？真的不相信可愛是在稱讚不計形象之類的」。

▲原PO表示自己很常被說「很可愛」，但對她來說卻很膚淺，貼文一出，網友全認了，直呼「真的沒辦法」。（示意圖／取自pixabay）
▲原PO表示自己很常被說「很可愛」，但對她來說卻很膚淺，貼文一出，網友全認了，直呼「真的沒辦法」。（示意圖／取自pixabay）
貼文一出，網友全認了，並抖出「致命原因」，「老實說，我找不到怎麼稱讚這個人的詞，就一律說可愛」、「因為不正啊，只好換說可愛」、「看到一個人全身上下沒什麼好稱讚的統一說可愛」、「國中有老師告訴我，很可愛就是醜得很均勻的意思」、「可愛就是沒那麼漂亮啦，漂亮就會講漂亮」、「我小時候也很常被說可愛，我媽都說，是因為我不漂亮，別人只好說我可愛，果然是親生的」。

但也有網友認為，「男生被說可愛才慘吧...」、「職場，可愛也可以等於在說你笨啊呆啊之意，哈哈」、「蛤？可是我都會說我朋友很可愛欸，而且我是真心覺得他們超可愛」、「坦然接受稱讚可能也是一件需要學習的事情吧」、「我覺得說別人可愛通常不太會是帶有惡意的言論。出社會之後要得到這種沒有惡意的形容詞已經夠好了，別人的善意就接受吧～自信跟自卑都是自己可以決定的」。（編輯：郭佩蓉）

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