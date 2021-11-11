11月底前「3生肖、星座」桃花大開！這位有望與舊愛複合

我是廣告 請繼續往下閱讀
第三名、生肖豬
生肖豬趕緊積極計畫20天天菜養成計畫，首先先將自己的外表打理一番，幫自己改頭換面，令人眼睛一亮。接著積極到心儀的人面前出現，製造巧遇的假象，主動攀談，想要認識異性，由你主動出擊，會比在原地等桃花上門還來的奏效又有效率喔。已經有另一半的人，能有別於以往，在十一月結束前變得溫柔，對另一半體貼許多，也不再固執己見，可以看見雙方的需求，兩個人溝通上無障礙，親密關係中充滿了安全感。
第二名、生肖虎
十一月剩下來的這20天，有伴又穩定的生肖虎，可以積極策劃一場浪漫的求婚驚喜；或是等待被另一半的驚喜感動到爆哭。因為你們的感情已經堅定無比，也打從心底認定對方就是值得相守下半輩子的人，所以在這期間你們可以積極討論婚禮事宜，有可能今年跨年前就變人妻人夫喔！！單身的老虎請多外出走動，會在轉角遇到很多驚喜喔。當你一個人走在路上或在充滿文藝氣氛的美術館、咖啡廳，很容易被異性示好，只要你願意給他們機會，很快就能傳出喜訊！
第一名、生肖狗
單身的生肖狗，未來20天有百分之80的機會發生「舊愛複合」的感情，如果這也是你所希望發生的事，那麼你這一次一定要好好珍惜這段失而復得的感情。無論之前的風風雨雨，只要兩個人訂下共同目標，一起同心攜手邁進，沒有什麼事能再將你們分開。母單的狗狗，請你將你的理想型條件列出來，在初一、十五向月老求姻緣。有另一半的狗子，建議你和對像一起安排旅行，或是可以到過去曾經約會過的地點，舊地重遊，重燃愛火。
【桃花大開星座】
第三名、巨蟹座
十一月，金星照看巨蟹座的關係宮位，水星也在享樂宮位逗留，在工作上與你有密切往來的客戶以及夥伴，溝通上更加輕鬆無阻礙，有機會和從前有嫌隙的同事破解心結。感情方面，有伴的你，有機會與另一半聊到對未來的共識，在再加把勁也許趕在年底結婚有望。單身的你，曖昧已久的對象向你敞開心房、表達隱藏在心底的愛意，確定彼此關係，12/19金星逆行前是互相表白的最佳時機，聖誕佳節以及跨年倒數則能加速催化戀情。
第二名、天蠍座
十一月，水星進入到天蠍座的命宮，你看待生活上各種事務的角度更加全面與深入，為周遭的家人、朋友、同事解惑不少問題，深獲大家信任， 這段時期你的人氣高居不下。感情方面，單身的你，一眼就能看穿曖昧對象的撩妹把戲，勇敢斷開聯繫，讓真心想追求你的人，有機會與你有更近一步的發展。把握十一月屬於你的高光時刻，多到充滿氣氛的咖啡廳、或是參觀你有興趣的展覽，你將邂逅和你高度契合的對象。
第一名、摩羯座
十一月，金星在摩羯座的命宮閃耀，為你的生活注入愛情能量。有伴的你，與另一半的感情會逐漸步入穩定，兩人對未來都有共識，並且計劃著能共組家庭，可以先試著以收養毛小孩開啟兩人的共同生活，增添樂趣。單身的你，可以換個髮型及妝容、添購展現你優勢的衣物，有可能會在不經意的場合，遇到一見鍾情的對象，可以留意12/19金星逆行前遇到的金牛座、射手座、 巨蟹座的異性。（編輯：郭佩蓉）
【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】