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Pan Piano沒對手？「始祖」曝光網狂讚：不露也紅到國外

▲台灣女YouTuber「Pan Piano」被網友封為鋼琴女神，在國內外都有超高人氣。（圖／翻攝Pan Piano YouTube）
▲台灣女YouTuber「Pan Piano」被網友封為鋼琴女神，在國內外都有超高人氣。（圖／翻攝Pan Piano YouTube）

編輯中心/綜合報導

2021-11-11 15:11:09

高人氣台灣女YouTuber「Pan Piano」因身材姣好、琴技高超受到矚目，目前頻道已經有超過281萬人訂閱，榮登台灣個人最高。不過，近日就有網友討論起另外一位同樣是以鋼琴著名的創作者「Ru味春捲」，表示她近期也默默突破190萬人訂閱，人氣也相當高，海外粉絲也非常多。

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原PO在PTT貼文指出「鋼琴演奏界的唯一清流，唯一的黑料大概只有酸過Pan Piano是只露身材不露臉的競爭對手，但目前Ru味春捲也是蠻常彈動漫歌曲的，目前訂閱數堂堂突破191萬，所以根本不需要取悅豬哥也是能創造流量吧？」

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▲Ru味春捲也是一名鋼琴Youtuber，琴藝高超長相甜美，一樣深受觀眾喜愛。（圖／RU味春捲YT）
貼文一出，網友紛紛回應「真的算很優質的台，鋼琴技術實力與藝術質感都蠻高的，比同行高出不少」、「琴藝真的不錯，雖然酸過對手，但實力可是連海外粉絲都認可」、「很正常吧，她是Cosplay彈鋼琴始祖欸，Pan是後來才開始的，一開始都是保守洋裝」、「Ru有露臉跟露腿，比較保守而已，比較有誠意」、「Ru有露腿，而且有露臉更有誠意」。

事實上，Pan Piano的頻道在2016年創立，而Ru味春捲則是2018年創立，兩人都是以鋼琴演奏作為影片取材，不過，若是以Cosplay彈鋼琴的風格，則是以Ru味春捲作為先鋒，只不過兩人由於題材相近，先前Ru味春捲被網友抓包開分身帳號上論壇暗酸Pan Piano「只會露」等等，但隨後解釋該帳號是團隊的小編，還出面替小編向Pan Piano道歉，風波才得以平息。

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▲Ru味春捲因有露臉，獲得網友讚賞，長相甜美的她，琴藝完全不輸鋼琴女神Pan Piano。（圖/Ru味春捲YT、IG）
如今兩人都以Cosplay彈鋼琴風格，也都擁有廣大的海外粉絲，雖然Ru味春捲的訂閱數目前相較Pan Piano比較少，但歐美的粉絲數量也非常驚人，往往一發影片就有不少外國人爭相觀看影片留言，值得一提的是，不少網友也敲碗兩人可以合作作品，但在去年5月30日，兩人都在同天上傳影片演奏「刀劍神域」第一季OP1「crossing field」鋼琴曲，頗有較勁的意味，至今都以各自的組曲風格以及琴藝發展。（編輯：張嘉哲）


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