Pan Piano沒對手？「始祖」曝光網狂讚：不露也紅到國外

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貼文一出，網友紛紛回應「真的算很優質的台，鋼琴技術實力與藝術質感都蠻高的，比同行高出不少」、「琴藝真的不錯，雖然酸過對手，但實力可是連海外粉絲都認可」、「很正常吧，她是Cosplay彈鋼琴始祖欸，Pan是後來才開始的，一開始都是保守洋裝」、「Ru有露臉跟露腿，比較保守而已，比較有誠意」、「Ru有露腿，而且有露臉更有誠意」。
事實上，Pan Piano的頻道在2016年創立，而Ru味春捲則是2018年創立，兩人都是以鋼琴演奏作為影片取材，不過，若是以Cosplay彈鋼琴的風格，則是以Ru味春捲作為先鋒，只不過兩人由於題材相近，先前Ru味春捲被網友抓包開分身帳號上論壇暗酸Pan Piano「只會露」等等，但隨後解釋該帳號是團隊的小編，還出面替小編向Pan Piano道歉，風波才得以平息。
如今兩人都以Cosplay彈鋼琴風格，也都擁有廣大的海外粉絲，雖然Ru味春捲的訂閱數目前相較Pan Piano比較少，但歐美的粉絲數量也非常驚人，往往一發影片就有不少外國人爭相觀看影片留言，值得一提的是，不少網友也敲碗兩人可以合作作品，但在去年5月30日，兩人都在同天上傳影片演奏「刀劍神域」第一季OP1「crossing field」鋼琴曲，頗有較勁的意味，至今都以各自的組曲風格以及琴藝發展。（編輯：張嘉哲）