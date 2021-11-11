麥當勞點餐注意！「這些食物」沒賣 店員崩潰：超多人點
麥當勞在台灣可以說是速食業界的龍頭，其獨特的薯條風味，加上時不時推出新商品，深受民眾喜愛。不過，近日就有麥當勞店員透過影片分享上班有趣的事情，結果引發麥胞共鳴，也逗樂網友，不少店員直呼「我們真的沒賣這些！不要再點了！」引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-11 15:26:21
一名麥當勞店員在抖音（Tik Tok）貼出影片指出「在麥當勞上班時總是會遇到有人說要買『麥魚香』漢堡，還有『ㄊㄢˊ菇安格斯黑牛堡』，正確來說應該是『麥香魚漢堡』以及『ㄒㄩㄣˋ菇安格斯黑牛堡』才對！另外，買薯條份量講清楚，不要只講薯條」。
貼文一出，釣出不少麥當勞店員崩潰表示「還有一堆卡啦雞腿堡啊」、「還有什麼安格拉斯黑牛堡啊」、「卡啦雞腿堡真的一堆＝＝我們真的沒賣」、「之前還有板烤烤鴨堡的」、「我真的有點過卡啦雞腿堡的....」、「還有安格拉黑牛堡也是，都自己改名」、「麥當勞叫做勁辣雞腿堡.....不要再點卡啦雞腿堡」。
而也有不少網友回應「哇勒！我都唸ㄊㄢˊ菇，好險我是自動點餐機XD」、「我都怕出錯，我直接唸號碼」、「念號碼+1免得自己出錯也尷尬」、「講號碼點餐輕鬆多了，對彼此都好」。（編輯：張嘉哲）