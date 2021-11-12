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房市／雙北河岸宅比一比　這裡最熱賣

▲新北市紅樹林周邊河岸宅景觀優美、交通便利價格也親民，成為水岸宅成交王。（圖／NOWnews資料照片）
▲新北市紅樹林周邊河岸宅景觀優美、交通便利價格也親民，成為水岸宅成交王。（圖／NOWnews資料照片）

生活消費中心/綜合報導

2021-11-12 18:30:00

雙北市由淡水河與基隆河圍繞，也造就許多河岸宅，近年因河川整治成功以及運動風氣盛行，加上開闊視野，讓雙北河岸宅交易量以及價格穩定成長，統計2020年1月~2021年8月內政部不動產實價登錄資料，雙北面基隆河及淡水河5年以上新古屋河岸宅，成交量由紅樹林周邊的河岸宅居冠，專家指出紅樹林河岸宅有景觀開闊、交通便利以及價格親民三大優勢。

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信義房屋紅樹林店店長徐偉豪表示，中正東路二段這邊河岸宅火熱的首要原因是景觀優美，夕陽映照宛如置身國外，是許多雙北民眾的夢想；第二是交通便利，以通勤族來說，有捷運竹圍站以及紅樹林站，只需30分鐘即可到達台北車站，而開車或騎車約20分鐘內可達士林北投，交通非常便利。

徐偉豪更指出，目前第一排河岸大樓價格介於42~46萬之間，坪數有大有小，大多吸引雙北退休族群享受開闊的視野，而第二排單價介於33~38萬，多為在地換屋族或北市小家庭用價格換取空間及視野，而前後排都能看到淡水河，惟第二排會看到第一排的建築物，視野不如第一排來的廣闊。而許多民眾擔心河岸宅機能不佳的疑慮，在此區塊則有竹圍商圈，旁邊就是淡水馬偕醫院，機能完善，也是交易量居冠的重要因素。

單價最高的水岸宅則是明水路上的大直水岸宅，信義房屋大直樂群店專案經理黃威誠表示，明水路分為豪宅型以及30年左右景觀宅，豪宅型平均價格落在170萬~200萬之間，主要因坪數大、河岸景觀以及知名建商而吸引許多大型企業主進住，而30年左右住宅每坪介於100~110萬之間，吸引許多小企業主或二代。

碧潭水岸宅則可遠挑河景及山景，是四個水岸宅中平均屋齡較高的，基本上都是15年以上大樓社區，價格介於45~55萬之間，受央北重劃區交易熱絡的帶動下，此區的平均價格也上漲5~10%，但因區域機能自成一格，多吸引在地換屋族群。另外三重水岸則是坐落在環河北路三段，價格則介於38~46萬之間，而此路段因機能不如其他幾個水岸宅，因此較易量不高，但目前有許多新案預計五年內完工，人口一旦增加勢必也將帶動此區的生活機能。

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