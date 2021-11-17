4百萬的超狂倒數月曆你看過嗎？精品、微型博物館抱回家
每年聖誕節前夕大家總是瘋搶「倒數月曆」，近年延燒至美妝界，為嬌客打造夢幻絕美的禮盒，把頂級保養品、限量彩妝和香水都放進去，甚至選入正貨也不意外，動輒售價破萬也大有人搶購。但今年有款倒數月曆藏，要價破400萬元，令人咋舌，精品品牌果然狂到沒有極限！萬寶龍不手軟把鋼筆、皮件都當驚喜來開，女人難以抵擋的夢幻藍盒子Tiffany & Co.還開放許願清單，簡直客製化專屬珠寶櫃。
記者蕭涵云/綜合報導
2021-11-17 07:30:00
精品品牌萬寶龍為專屬品牌特色的多款明星商品，設計出隆重奢華的2021 Happy Holiday倒數月曆，全球限量100組的頂級禮盒，選入品牌最經典的書寫工具、配件、皮件、香水等24只作品，售價16萬2,600元！據聞台灣已有消費者出手預訂。
靈感來自預定2022年才開放給大眾參觀的品牌博物館，萬寶龍之家（Montblanc Haus），企圖超前進度以這組Happy Holiday倒數月曆，給大家一個縮小比例尺寸的萬寶龍之家，彷彿在家也能擁有一座微型博物館。
《NOWnews》記者特別為大家探詢，到底這組萬寶龍禮盒藏有哪些精彩的作品？品牌為保有擁有者的驚喜，堅持不對外公開秘密。僅透露萬寶龍大師傑作系列149鋼筆，是其中一個驚喜。
而對女人來說很有吸引力的夢幻藍盒子Tiffany & Co.，今年聖誕倒數日曆結合20世紀最具影響力的美國傳奇藝術家尚米榭巴斯奇亞（Jean-Michel Basquiat）的畫作《Equals Pi》，訂制高度超過四英尺（約120公分）的白橡木木櫃，裝有各式經典蒂芙尼藍禮盒，藏著不同的珠寶和配件，據悉價格超過4百萬元（15萬美元）。
這款集結夢想的倒數月曆，品牌還開放顧客訂購時可以提出願望清單，將提供客製化服務為客人放入想要實現的禮物，根本是擁有自己的Tiffany Blue珠寶櫃！教人怎能不融化。
時常於門窗和冰箱等日常用品上作畫的藝術家尚米榭巴斯奇亞，擅長結合紙板、膠合板等複合媒材創作。Tiffany & Co.以別出心裁的聖誕倒數日曆木櫃，體現他的創作態度，為這座珍奇多寶閣增添藝術性。
倒數月曆的誕生最早可追溯至19世紀，讓人一邊倒數一邊拆禮物的創意巧思很受歡迎，傳統禮物原是《聖經》的故事章節，後發展為裝入聖誕巧克力、餅乾或糖果等，吃了甜在心的小點。
倒數日曆禮盒多為紙製有24格不同的口袋或抽屜，隨著人們越來越重視，造型和包裝也不斷推陳出新，最重要的禮物自然更不能掉以輕心，宛如品牌的競技場般，比美、比限量也比話題。