倒數月曆一次收小棕瓶、金管水唇膏 破萬美妝3千有找
搭配聖誕節檔期，近期倒數月曆成了最夯禮品，有要價400萬的超狂倒數月曆，而日前已曝光的週年慶開賣即完售隱賣王！這幾款美妝倒數月曆名列前茅，還沒搶到的愛美女孩兒別傷心，新光三越今年第四次獨家推出超強《金燦奇蹟倒數日曆》，唯一收錄「跨品牌明星商品」的倒數月曆，每年都是一推出就秒殺。今年除了放入搶破頭的雅詩蘭黛小棕瓶，竟然還有YSL熱賣色金管水唇膏！集合耶誕限定款及跨界聯名款美妝香氛，價值超過萬元的組合，3千有找超好入手！
記者蕭涵云/台北報導
2021-11-17 07:32:00
根據新光三越調查，每年賣翻的美妝香氛倒數月曆，最吸引人的價格帶約落在2,500元～2,600元最好入手，若超過3,000元便是會需要思考的門檻。有別於單一品牌倒數月曆的形式，新光三越打破常規推出橫跨品牌的獨家倒數月曆，以明星商品及CP值為優先的倒數月曆籌備3～4個月，精選來自29大美妝香氛品牌的16款夯品，更一次集結熱門品牌的搶手明星商品！
今年首度聯手ESTEE LAUDER雅詩蘭黛，放入每7.5秒就賣出一瓶的特潤超導全方位修護露20ml（價值1,880元），還有暱稱小金管的YSL情挑誘光水唇膏（價值1,360元），竟大方獻上熱賣色#121純情蜜桃、#129誘惑漿果兩款隨機中獎。以及內行人才知道的隱藏好貨，近期在網路討論度很高的芭比波朗BOBBI BROWN沁透茉莉淨妝油200ml（價值1,700元）。光看上述三款領銜商品，就知道這盒有多划算，且每盒《金燦奇蹟倒數日曆》保障3取2的形式，不怕開盒驚喜變驚嚇。
包括每盒必備的LANEIGE超修護睡美人晚安面膜、SUQQU晶采艷澤粉霜、后WHOO重生秘帖攜帶瓶。還有隨機中獎的LANCOME超緊顏白金緊緻抗痕眼霜、SHISEIDO東京櫃莉薇特麗抗皺精露AA、DARPHIN全效舒緩精華液／全效舒緩面霜及CLINIQUE平衡修護奇蹟膠等經典商品。
《金燦奇蹟倒數日曆》今年同步開放於新光三越APP「精選優惠」、電商平台skm online及beautySTAGE美麗台實體店三處統一販售，限量2,000盒。
這波聖誕倒數月曆大戰，除了已開賣並銷售一空的DIOR、SABON、L'OCCITANE和JO MALONE，目前還有貴婦愛牌LA MER幻彩世界倒數月曆、首次推出的Kiehl's聖誕倒數月曆、囊括7大正貨的YSL流金聖誕聖誕倒數日曆、內含4大正貨的BOBBI BROWN聖誕倒數月曆、及ORIGINS 2021聖誕特快車倒數月曆等組合，想買的消費者手腳要加快了。