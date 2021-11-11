COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

男曬「台式錢包」被嫌老！內行嘆不識貨：這是多金信號

▲男曬「台式錢包」被嫌老！內行嘆不識貨：這是多金信號。（示意圖／Pixabay）
▲男曬「台式錢包」被嫌老！內行嘆不識貨：這是多金信號。（示意圖／Pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-11-11 20:44:22

錢包款式百百種，長夾、短夾、零錢包都各有擁護者，日前有名網友則分享自己獨特的台式超簡潔錢包，大嘆這樣拿出去都會被嘲笑是「老灰仔」，但網友見後皆紛紛大嘆嫌棄者不識貨，認為只有真正的有錢人才會使用該款錢包。

我是廣告 請繼續往下閱讀
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》發文「有人用同樣的錢包嗎？出去都被笑老灰仔，讓我知道我不孤單！」，並附上一張一大疊千元鈔被橡皮筋捆住的照片，表示平日他就是用橡皮筋來當錢包。

▲原PO的錢包就是橡皮筋綁大鈔的組合。（圖／臉書社團《爆廢公社公開版》） 
▲原PO的錢包就是橡皮筋綁大鈔的組合。（圖／臉書社團《爆廢公社公開版》） 
許多網友見後紛紛驚嘆於這種包法，更大嘆嫌棄的人不識貨「有錢人沒在用皮夾的，會裝不下」、「捆橡皮筋的數量通常不少」、「錢包裝不下才放外面」、「我比較低調，還有用包包裝」，而用同樣方法收藏金錢的人士也秀出自己綑綁零錢、百元鈔、千元鈔等等的組合「我還會分顏色橡皮筋綁，可以辨識多少錢」。

有名男子跳脫出金錢思維，問出原PO一開始聚焦的問題「重點我想知道怎麼綁還是怎麼放才像年輕人」，另一位網友回覆「把錢花光沒錢綁，就很年輕了」。但其實只要使用方便，該種收藏方式就是最適合自己的方式，不需要因別人的批判而尷尬。（編輯：李惠婷） 

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
2020年則以5073票些微差距敗給基進黨陳柏惟的顏寬恒，在陳柏惟被罷免之後，選擇再批戰袍代表國民黨出來參選，請問您支持他出來再戰嗎？

2020年則以5073票些微差距敗給基進黨陳柏惟的顏寬恒，在陳柏惟被罷免之後，選擇再批戰袍代表國民黨出來參選，請問您支持他出來再戰嗎？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀