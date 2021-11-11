男曬「台式錢包」被嫌老！內行嘆不識貨：這是多金信號
錢包款式百百種，長夾、短夾、零錢包都各有擁護者，日前有名網友則分享自己獨特的台式超簡潔錢包，大嘆這樣拿出去都會被嘲笑是「老灰仔」，但網友見後皆紛紛大嘆嫌棄者不識貨，認為只有真正的有錢人才會使用該款錢包。
編輯中心/綜合報導
2021-11-11 20:44:22
原PO於臉書社團《爆廢公社公開版》發文「有人用同樣的錢包嗎？出去都被笑老灰仔，讓我知道我不孤單！」，並附上一張一大疊千元鈔被橡皮筋捆住的照片，表示平日他就是用橡皮筋來當錢包。
許多網友見後紛紛驚嘆於這種包法，更大嘆嫌棄的人不識貨「有錢人沒在用皮夾的，會裝不下」、「捆橡皮筋的數量通常不少」、「錢包裝不下才放外面」、「我比較低調，還有用包包裝」，而用同樣方法收藏金錢的人士也秀出自己綑綁零錢、百元鈔、千元鈔等等的組合「我還會分顏色橡皮筋綁，可以辨識多少錢」。
有名男子跳脫出金錢思維，問出原PO一開始聚焦的問題「重點我想知道怎麼綁還是怎麼放才像年輕人」，另一位網友回覆「把錢花光沒錢綁，就很年輕了」。但其實只要使用方便，該種收藏方式就是最適合自己的方式，不需要因別人的批判而尷尬。（編輯：李惠婷）