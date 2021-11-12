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清晨最低溫12.1度！今起回溫　北部、東半部有短暫雨

▲中央氣象局指出，今（12）日清晨輻射冷卻影響，北部地區天氣偏冷，中南部日夜溫差大，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨。（圖/NOWnews攝影中心）
▲中央氣象局指出，今（12）日清晨輻射冷卻影響，北部地區天氣偏冷，中南部日夜溫差大，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨。（圖/NOWnews攝影中心）

編輯中心/綜合報導

2021-11-12 06:31:27

中央氣象局指出，今（12）日清晨輻射冷卻影響，北部地區天氣偏冷，中南部日夜溫差大，北部、東半部地區及中部山區有局部短暫雨。

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根據中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今晨紅外線雲圖顯示，華南有中層雲移入，雷達回波合成圖亦顯示，台灣海峽的回波逐漸增多，並移入中部以北，冷氣團略減弱，中層雲又截斷下半夜的「輻射冷卻」作用，故今晨氣溫明顯較昨晨回升，平地最低氣溫大約在攝氏12度左右。

截至4時平地最低氣溫依序為，苗栗(西湖鄉)12.1度，新北(雙溪區)12.4度，花蓮(壽豐鄉)12.5度。其他各地區的平地最低氣溫：中部(台中大甲區)13.3度，南部(高雄內門區)15.8度及台北(南港區)的14.3度。

吳德榮說，最新(11日20時)歐洲(ECMWF)模式模擬顯示，今天白天起到明（13）日，冷氣團逐漸減弱，氣溫漸升；華南中層雲移入，中部以北山區及東半部有局部短暫雨，中部以北平地雲量增、偶飄零星小雨，南部仍為多雲時晴；明日大台北東側亦有局部短暫雨的機率。

吳德榮指出，今、明兩天北微涼、中舒適、南微熱，各地早晚偏涼；今日各地區氣溫：北部14至23度，中部15至27度；南部17至30度，東部14至26度。今、明兩天3500公尺以上高山的最低氣溫仍在零下，又有中層雲移入，故有少量固態降水(霰或雪)的機率存在。

吳德榮表示，最新模式模擬顯示，下週（14）日西晴東偶雨，氣溫回升；北台舒適、中南部微熱，各地早晚涼；下週一、二(15、16日)東半部有局部短暫雨，華南又有鬆散的中層雲移入，中部以北多雲、山區偶飄零星小雨。

下週三（17日）鋒面接近，北部、東半部有局部雨，中部山區亦有局部短暫雨。下週四(18日)鋒面南下及東北季風影響，北部、東半部有局部雨，冷空氣不強、氣溫略降，但為期末的模擬，模式仍在調整，應持續觀察。（編輯：孫唯容）

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