差1字慘被出征！「百佳食品」反制賺爆了 網愣：太聰明
7號凌晨，台中市發生一起車禍意外，宋姓男大生與一輛瑪莎拉蒂擦撞，不料卻被車上三人圍毆，導致宋男重傷昏迷，引起全民憤怒。而主嫌張男也被起底，家中在彰化溪湖經營食品工廠，不少網友出征「百桂食品」，但卻有人搞錯對象，將怒氣出在「百佳食品」身上，也讓百佳連忙在粉專喊冤，直呼「真的很無奈」，不過隨後，百佳食品也以一招反制不理智的網友，再度掀起話題。
編輯中心/綜合報導
2021-11-12 06:58:31
主嫌張男被起底，是彰化食品廠「百桂食品」的富二代，許多憤怒網友直搗百桂食品的官方臉書，不過和他相差一個字，且同樣販售堅果等食品的「百佳」卻也遭到網友謾罵，讓百佳食品無奈發出聲明表示「哈囉各位朋友們，請看清楚店名再來留言，我們是百『佳』食品，不是百『桂』！各位酸民還沒搞清楚狀況就來罵我們，我們從半夜就一直收到訊息，被攻擊，整晚難眠，我們真的很無奈」。
結果後來，百佳食品再度發文，結果竟是產品促銷文，上頭打著「老闆已被各大媒體包圍！ 準備大放送一波，凡購買百佳食品堅果滿1000元以上，並留言『是佳不是桂』，即贈送精美小禮物」後來百佳食品也在昨晚開直播再度澄清自己並不是「百桂食品」。
貼文一出，網友紛紛回應「太神啦！這波操作」、「來吃百佳的堅果嚕！」、「賺翻了賺翻了」、「小編真的很會耶」、「史上最成功的澄清文案」、「很聰明ㄟ！看了都想買」、「頭腦動得有夠快啊」、「佩服這波反制，蠻聰明的」。（編輯：張嘉哲）