百桂食品「徵才月薪」挖出！眾戰翻：真敢開 暗黑內幕曝
7號凌晨，台中市發生一起車禍意外，宋姓男大生與一輛瑪莎拉蒂擦撞，不料卻被車上三人圍毆，導致宋男重傷昏迷，引起全民憤怒。而主嫌張男也被起底，家中在彰化溪湖經營食品工廠「百桂食品」，而事後，就有網友發現百桂食品的「徵才公告」，發現其薪水偏低，引發廣大熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-12 07:59:21
原PO在PTT貼文指出「我剛剛想說找看看百桂食品廠的工作薪資高不高，結果沒想到食品廠工資這麼低，是大部分普遍都這樣嗎？」只見貼出的照片徵才友「會計人員」以及「生產作業元」兩項，兩個職缺都是的工作時間都是早上8點至下午5點，週休二日，且應徵時必須有一年以上的工作經驗，前者月薪為2.4萬元以上，後者月薪2.4萬元至3萬元。
不過，經《NOWnews》記者實際上求職網查詢，百桂食品徵才頁面已經被移除，僅能用Google的「頁庫存檔」查看。消息曝光之後，不少網友紛紛回應「真敢開啊....兩萬四，然後幫兒子買瑪莎拉蒂」、「真的扯，賺那麼大，只給員工兩萬四」、「兩萬四是我出社會第一份工作的薪水.....是15年前.....」、「兒子開瑪莎拉蒂，員工努力給老闆換車」。
不過，也有不少中南部網友跳出表示「各位懷疑嗎？中南部一堆食品廠都給最低薪資，不信去人力銀行逛一下」、「中南部傳產最低基本薪資是公道價啊」、「傳產公道價一點都不意外好嗎？你才知道人民過得有多苦」、「中南部傳產就是22K......加個1-2千沒這麽難看而已」、「南部一堆24K作業員好嗎，合理價格」、「低薪悲哀啊，中南部一堆這種薪水」。（編輯：張嘉哲）