平價buffet霸主是？老饕喊「2間」千元內吃吐：毫無對手
不少人喜歡三五好友一起相約去吃吃到飽，而在台灣除了火鍋、燒烤類以外，常見的有海鮮buffet、飯店高檔buffet吃到飽，但通常因個人單價比較高，不少人都會討論應該吃什麼比較容易回本。不過，有高檔的buffet，自然也有相對中價位平易近人等級的，就有網友討論「平價buffet吃到飽的王者是誰？」引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-12 08:13:08｜2021-11-12 08:13:20
原PO在PTT貼文指出「今天意外獲得一天的假期，想要趁放假中午來去吃一頓好吃的，想請問雙北千元以下的平日午餐，有值得一吃推薦的嗎？本人不吃牛，所以牛肉不重要；甜點也不重要；熱菜的口味種類，以及海鮮生魚片好吃與否才是重點，求推薦」。
貼文一出，網友紛紛回應「千元以內饗食沒對手吧」、「饗食加1，1000元以下沒對手」、「北部千元以下還是饗食了」、「響食全時段，欣葉下午茶」、「千元絕對是饗食」、「千元左右大概就饗食了」、「千元霸主饗食啊」、「饗食是吃多樣的，種類多但沒印象深刻的」。
另外，也有不少網友推薦日式buffet欣葉，「千元附近的話就下午茶的欣葉」、「如果專攻生魚片、海鮮的話，下午茶的欣葉」、「欣葉下午茶可以，但正餐的話我會貼錢去吃別間」、「欣葉下午茶不錯啊」。（編輯：張嘉哲）