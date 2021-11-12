男大生遭威脅不准報警！2款「救命APP」必載：警察馬上到
7號凌晨，台中市發生一起車禍意外，宋姓男大生與一輛瑪莎拉蒂擦撞，不料卻被車上三人圍毆，導致宋男重傷昏迷，引起全民憤怒。這也讓如何「自保防身」也成為網路熱議話題。一名119車隊長就分享，如果遇到惡煞阻止報警，就可以使用兩款APP，報警、定位、錄影3動作不用講話就可以完成。
編輯中心/綜合報導
2021-11-12 13:45:36
回顧這起事件，宋姓男大生自駕客車接送同學返家，在路上不慎與一輛瑪莎拉蒂擦撞，接著瑪莎拉蒂車主張男凶神惡煞的下車，手持棒球棍叫囂，儘管宋男一直道歉，但張男仍舊不放過一行人，而口角過程中，宋男舉起手勢要同伴報警，但卻被張男威嚇，要脅如果報警就給「企跨麥（試試看）」，直到後來路人報警，警方才得以到場。
對此，就有一名119車隊長在PTT貼文指出，一般民眾若遇到流氓或無賴，通常都會被嚇到，就算有經過訓練，第一次實戰還是會稍微愣住，因此推薦民眾可以下載內政部警政署推出的「110視訊報案APP」，若遇到危險情況，此APP可以自動定位，同時錄影蒐證，就算不發出聲音也能默默報案，警方接獲通知後也能從錄影畫面得知現場情況，並趕赴現場處理，很適合遭到惡煞威脅時使用。
另外，他也指出119消防隊也有推出類似的APP，叫做「119報案APP」，民眾都可以下載來使用，除了遇到惡煞可以用，像是在不熟的外縣市車禍事故、要幫忙報警或是遇到聾啞人士時，都可以協助民眾報警，「遇到這種情況，不用跟對方多說，按下去默默等警察就好，馬上就會到」。（編輯：張嘉哲）