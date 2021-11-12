COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

男大生遭威脅不准報警！2款「救命APP」必載：警察馬上到

▲台中瑪莎拉蒂3惡煞因為擦撞就當街把男大生打到顱內出血命危，引發社會議論。（圖／翻攝畫面）
▲台中瑪莎拉蒂3惡煞因為擦撞就當街把男大生打到顱內出血命危，引發社會議論。（圖／翻攝畫面）

編輯中心/綜合報導

2021-11-12 13:45:36

7號凌晨，台中市發生一起車禍意外，宋姓男大生與一輛瑪莎拉蒂擦撞，不料卻被車上三人圍毆，導致宋男重傷昏迷，引起全民憤怒。這也讓如何「自保防身」也成為網路熱議話題。一名119車隊長就分享，如果遇到惡煞阻止報警，就可以使用兩款APP，報警、定位、錄影3動作不用講話就可以完成。

我是廣告 請繼續往下閱讀
回顧這起事件，宋姓男大生自駕客車接送同學返家，在路上不慎與一輛瑪莎拉蒂擦撞，接著瑪莎拉蒂車主張男凶神惡煞的下車，手持棒球棍叫囂，儘管宋男一直道歉，但張男仍舊不放過一行人，而口角過程中，宋男舉起手勢要同伴報警，但卻被張男威嚇，要脅如果報警就給「企跨麥（試試看）」，直到後來路人報警，警方才得以到場。

對此，就有一名119車隊長在PTT貼文指出，一般民眾若遇到流氓或無賴，通常都會被嚇到，就算有經過訓練，第一次實戰還是會稍微愣住，因此推薦民眾可以下載內政部警政署推出的「110視訊報案APP」，若遇到危險情況，此APP可以自動定位，同時錄影蒐證，就算不發出聲音也能默默報案，警方接獲通知後也能從錄影畫面得知現場情況，並趕赴現場處理，很適合遭到惡煞威脅時使用。

▲
▲警政署推出的報案APP，可以同時錄影、報警跟定位，相當便民。（圖/Google Play）
另外，他也指出119消防隊也有推出類似的APP，叫做「119報案APP」，民眾都可以下載來使用，除了遇到惡煞可以用，像是在不熟的外縣市車禍事故、要幫忙報警或是遇到聾啞人士時，都可以協助民眾報警，「遇到這種情況，不用跟對方多說，按下去默默等警察就好，馬上就會到」。（編輯：張嘉哲）

▲
▲消防署也同樣有推出報案定位的APP，提供民眾報案使用。（圖/Google Play）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀