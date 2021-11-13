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總是找不到另一半？「12星座」單身原因曝　2位標準太高

▲你一直單身，找不到對象嗎？對此，塔羅牌艾菲爾老師也公布「12星座」單身的原因，趕緊揪家人朋友一起來看看吧。（示意圖／取自unsplash）
▲你一直單身，找不到對象嗎？對此，塔羅牌艾菲爾老師也公布「12星座」單身的原因，趕緊揪家人朋友一起來看看吧。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-11-13 11:00:00

你現在還是單身一人嗎？有時是不是覺得隨年紀增長，就越難找到一個符合自己條件的人呢？其實有時並不是沒有對象，而是因為心中的標準變高了，所以沒有脫單。塔羅牌艾菲爾老師就公布「12星座」單身的原因，老師也提醒，要記得參考太陽、上升。也記得提醒朋友、閨蜜看看，為彼此加油打氣！

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▲你一直單身，找不到對象嗎？對此，塔羅牌艾菲爾老師也公布「12星座」單身的原因，趕緊揪家人朋友一起來看看吧。（示意圖／取自unsplash）
▲你一直單身，找不到對象嗎？對此，塔羅牌艾菲爾老師也公布「12星座」單身的原因，趕緊揪家人朋友一起來看看吧。（示意圖／取自unsplash）
白羊、獅子

標準過高、特別冷酷

白羊和獅子，在感情這一塊，眼光真的是有點太高了。可能自己內心有根深蒂固的標準，希望對方身高180，臉帥氣外表俊帥如韓星，年紀差距要符合條件，太大的不行、年紀太小的也不行，總之，這一個「高深莫測」的標準，別人也難以拿捏。而且隨年紀越來越大，他們心中的那一把尺就更難跨越，標準只會越來越高，不會降低。最後單身的時間也會越拉越長，畢竟別人介紹的對像都不合胃口，但要自己去找又有感到懶散。

金牛、處女

過於堅持、很多限制

金牛和處女，對感情以及婚姻，有自己莫名堅持的部分，可能執著某一個別人不懂的點。或許今天這個對象算是不錯的，但是偶爾說錯一次話、或被發現穿著隨性較沒品味，馬上就被他們從名單內剔除；也可能對方只適合談戀愛，不適合當老公，這當然也會被淘汰。總之，他們堅持的只有自己知道，而且金牛和處女又是出名的固執，自己都過不了自己那關，當然也比較難脫單。

雙子、天秤

寧缺勿濫、不好接近

雙子和天秤本身條件就很好，所以在尋找對象時，也就特別的挑，在異性眼中就是特別的難追，好像一位高高在上的王者，使人感到有點難親近。而他們的難追其實也是有破解方法，當對方用人情壓力追求，他們可能會因為想給對方面子而答應，像是在一群朋友的面前公開示愛，加上他其實也不排斥你，那麽成功機率就可逼近九成。但如果交往後他們發現，對方並不是符合自己想要的條件，他們也是會找時間甩開錯的人。

巨蟹、雙魚

沒安全感、擔心被騙

面對感情和婚姻，其實巨蟹和雙魚是很嚮往的，也渴望擁有一段幸福長久的關係。只是看盡現代人的速食愛情，也看了許多分分合合的例子，加上自己也經歷過被背叛的傷痛，以至於對感情越來越沒自信，即使是處在一段關係中，也很難全心全意去相信對方。若是巨蟹和雙魚一直維持單身狀態，就是因為他們心中的恐懼大過對愛的渴望，心中渴望感情卻不敢真的付出，只能躲在自己安全的小殼裡不敢出來。

天蠍、摩羯

生涯規劃、考量事業

天蠍和摩羯，在事業上通常都擁有自己的一片天，由於肯努力，加上聰慧和運氣，往往都晉升的很快，漸漸的，工作就填滿了自己的生活，常加班到半夜，回家後也沒時間跟異性聯絡感情，放假時腦袋中所想的也都是工作，自然沒時間去經營感情。當然，對天蠍和摩羯而言，愛情能給的，遠不如自己從工作上獲得的成就感，也因此把愛情擱一邊。畢竟兩樣權衡，為自己賺入大把鈔票，提升生活品質更為重要。另外，他們也可能打算先存一些錢，再談感情和婚姻。

射手、水瓶

習慣單身、崇尚自由

射手和水瓶之所以單身，其實並非沒有人追，而是他們還沒有想要進入一段感情裡，而且也懶得去找個適合自己的對象。或許剛分手時，會有些不習慣單身的生活，依舊會想戀愛，不過時間一久，他們反而習慣了這一種自由自在的日子，肚子餓想吃飯就去吃飯，不需等人；想去外地工作就去，不需考量遠距戀愛維繫的問題；想去旅行也不需報備，這種以自己為重心的生活，使他們感到很快樂，因此逐漸也就不那麽執著要談感情，反而會先想把生活過好，愛情就讓它順其自然。（編輯：郭佩蓉）

【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】

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