總是找不到另一半？「12星座」單身原因曝　2位標準太高

我是廣告 請繼續往下閱讀
標準過高、特別冷酷
白羊和獅子，在感情這一塊，眼光真的是有點太高了。可能自己內心有根深蒂固的標準，希望對方身高180，臉帥氣外表俊帥如韓星，年紀差距要符合條件，太大的不行、年紀太小的也不行，總之，這一個「高深莫測」的標準，別人也難以拿捏。而且隨年紀越來越大，他們心中的那一把尺就更難跨越，標準只會越來越高，不會降低。最後單身的時間也會越拉越長，畢竟別人介紹的對像都不合胃口，但要自己去找又有感到懶散。
金牛、處女
過於堅持、很多限制
金牛和處女，對感情以及婚姻，有自己莫名堅持的部分，可能執著某一個別人不懂的點。或許今天這個對象算是不錯的，但是偶爾說錯一次話、或被發現穿著隨性較沒品味，馬上就被他們從名單內剔除；也可能對方只適合談戀愛，不適合當老公，這當然也會被淘汰。總之，他們堅持的只有自己知道，而且金牛和處女又是出名的固執，自己都過不了自己那關，當然也比較難脫單。
雙子、天秤
寧缺勿濫、不好接近
雙子和天秤本身條件就很好，所以在尋找對象時，也就特別的挑，在異性眼中就是特別的難追，好像一位高高在上的王者，使人感到有點難親近。而他們的難追其實也是有破解方法，當對方用人情壓力追求，他們可能會因為想給對方面子而答應，像是在一群朋友的面前公開示愛，加上他其實也不排斥你，那麽成功機率就可逼近九成。但如果交往後他們發現，對方並不是符合自己想要的條件，他們也是會找時間甩開錯的人。
巨蟹、雙魚
沒安全感、擔心被騙
面對感情和婚姻，其實巨蟹和雙魚是很嚮往的，也渴望擁有一段幸福長久的關係。只是看盡現代人的速食愛情，也看了許多分分合合的例子，加上自己也經歷過被背叛的傷痛，以至於對感情越來越沒自信，即使是處在一段關係中，也很難全心全意去相信對方。若是巨蟹和雙魚一直維持單身狀態，就是因為他們心中的恐懼大過對愛的渴望，心中渴望感情卻不敢真的付出，只能躲在自己安全的小殼裡不敢出來。
天蠍、摩羯
生涯規劃、考量事業
天蠍和摩羯，在事業上通常都擁有自己的一片天，由於肯努力，加上聰慧和運氣，往往都晉升的很快，漸漸的，工作就填滿了自己的生活，常加班到半夜，回家後也沒時間跟異性聯絡感情，放假時腦袋中所想的也都是工作，自然沒時間去經營感情。當然，對天蠍和摩羯而言，愛情能給的，遠不如自己從工作上獲得的成就感，也因此把愛情擱一邊。畢竟兩樣權衡，為自己賺入大把鈔票，提升生活品質更為重要。另外，他們也可能打算先存一些錢，再談感情和婚姻。
射手、水瓶
習慣單身、崇尚自由
射手和水瓶之所以單身，其實並非沒有人追，而是他們還沒有想要進入一段感情裡，而且也懶得去找個適合自己的對象。或許剛分手時，會有些不習慣單身的生活，依舊會想戀愛，不過時間一久，他們反而習慣了這一種自由自在的日子，肚子餓想吃飯就去吃飯，不需等人；想去外地工作就去，不需考量遠距戀愛維繫的問題；想去旅行也不需報備，這種以自己為重心的生活，使他們感到很快樂，因此逐漸也就不那麽執著要談感情，反而會先想把生活過好，愛情就讓它順其自然。（編輯：郭佩蓉）
【本文獲臉書粉絲團《塔羅牌老師艾菲爾》授權，版權所有，非經授權不許轉載】