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資深工程師都去哪發展？知情人曝「超爽結局」羨翻全場

▲工程師常常被認為是相當辛苦的工作。（示意圖，非當事照／取自pixabay）
▲工程師常常被認為是相當辛苦的工作。（示意圖，非當事照／取自pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-11-14 11:00:00｜2021-11-14 11:18:50

普遍工程師因高壓、工時長又需輪班，常常被認為是相當辛苦的工作，近日就有一名網友好奇問「那些四五十幾歲的工程師都去哪了？」貼文一出立即引起熱烈討論，不少人透露身邊好友的狀況：「朋友目前身價上億，光GG股票就有200多張，每天床上躺平一天就是你好幾年的年薪給你參考」、「我有個前同事快60吧，股票加不動產好像5.6億，主管說他本來退休到處爬山後來太無聊又回公司，真羨慕」。 

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該名網友9日在PTT貼文，他以「那些四五十幾歲的工程師都去哪了？」為題，表示身邊工程師幾乎都是2、30歲，那麼想知道年資更高的工程師去哪了？「manager的headcount有限，不可能全升上去」，也讓他好奇問：「是去了更養老的部門或公司嗎？大家怎麼看呢～」

▲有網友分享，弟弟告訴家裡，若可以湊到5百萬資金出國讀書，回國月薪就會變成30多萬，讓他聽了相當困惑。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pixabay）
▲網友好奇，年資較深的工程師都到哪去了？貼文引起熱烈討論。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自pixabay）
貼文一出，網友紛紛留言，「四五十歲的工程師，年輕時還未分紅費用化，早就賺飽退休了」、「你現在看到的應該是賺飽在養老的，未來會越來越多」、「早就賺飽退休去爽了啦」、「朋友目前身價上億，光GG股票就有200多張，每天床上躺平一天就是你好幾年的年薪，給你參考」、「我有個前同事快60吧，股票加不動產好像5.6億，主管說他本來退休到處爬山後來太無聊又回公司，真羨慕」、「一堆人退休了，前同事不是當包租公，就賣幾間房養老」、「真的科技業二十年經驗的，退休跟繼續做是二選一而已」。 

不過，也有網友表示，「我53歲勉強卡著主管職但還是得做工程師的事，天天擔心，朝不保夕，其實過得很痛苦。股票分紅有拿到，但熬到公司倒掉成壁紙，也有拿到股價120凹二年剩20的，所以説股票分紅爽退休也要看機運，不是每個人都那麽爽」。（編輯：賴禹妡） 

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