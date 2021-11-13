換iPhone堅持買舊款？內行揭「真實理由」：是公開的秘密
隨著科技發達，現在手機市場相當龐大，各大品牌每一年都主打推出最新晶片以及超炫功能的手機，提供用戶來更換，不過人家總說，如果要換就換最新的機種，如此一來能用得更久還能享有最新功能。近日，就有網友討論「有人買手機都不是買最新的嗎？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-13 08:46:48｜2021-11-13 08:46:57
原PO在PTT貼文指出「一般來說，各大品牌手機去年出來的旗艦機一定比今年出來的還便宜，而今年推出的中階手機，可能再加一點錢，就能買到去年的旗艦機，不知道大家是會選擇買今年出的中階機，還是貼錢去買去年的旗艦機？」
貼文一出，網友紛紛回應「買上代旗艦還有一個好處就是較不容易踩雷，早就是公開的秘密」、「我都是這樣買欸，不會去買新的，舊款手機資訊量大也好用」、「買新上市有時買到設計有問題的地雷就只能認倒霉了」、「會呀，連兩支手機都是買前一代旗艦機，爽爽用3~4年」、「比買新中階划算，配備又好」、「我也這樣，旗艦過1年差不多6折上下，超爽」、「今年就直上i12 Pro，就沒買i13一樣很好用，同樣概念」。
另外，也有網友分享經驗「真的會這樣買，我都會買上一代的旗艦，價格相對比較便宜CP值很高，過季的旗艦機規格都比當季的中階好，價格方面也差不多，真的蠻推薦的」、「真的會這樣，我都這樣買，隔年價位大減，別人先用一年幫你篩有災情機子，你可以看評測避免踩雷，是很聰明的」。（編輯：張嘉哲）