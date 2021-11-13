餐廳店員收桌「1習慣動作」超噁！眾人全吐了：無法接受

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但原PO認為，衛生紙就等於是擦嘴用、擦汗用或是擤鼻涕用過的，雖然店家這樣達成了翻桌效率，自己理智上也知道如果店家有確實用清潔劑洗碗的話，盤子到時候清洗後，也是乾淨如一，「但心理上還是有點怪怪的感覺，尤其之前疫情嚴重的時候，想到自己的碗盤曾經裝過前一位客人的鼻涕衛生紙還是有點在意」，因此也好奇在文末發問「想問大家會在意嗎? 還是覺得『效率』第一，沒有關係呢」？
貼文一出，有些網友認為還好，不太在意，「不會在意，我自己是客人時也會垃圾丟空盤內」、「還好啦」、「有洗乾淨烘乾過就還好..」、「蛤，我之前當服務生就會碗盤疊一疊垃圾丟碗裡面收走啊」、「擔心菜有沒有洗乾淨比較實際」、「我比較在意端湯拇指幫我加味的」。
但也有不少網友不能接受，並透露幾個更不衛生的事，「最可怕的是麵包籃，那個是不洗的喔，很多人會把擦嘴衛生紙和牙籤丟進去，至於抹布完全是看服務員本人的愛乾淨程度，愛乾淨的會主動洗再用」、「會，尤其鼻涕衛生紙沾到湯」、「你更該在意他直接手抓衛生紙後有沒有洗手再去端新菜，或是那條掃桌上垃圾的抹布有沒有清洗再去擦下一桌」、「抹布又油又臭，我寧願它不擦還比較好，擦了整個桌子臭死」。（編輯：郭佩蓉）