逝世兩週年 網哀悼「零負評網紅」一片哭爆：近代偉人
近幾年不少YouTuber爆紅，知名度甚至更勝於藝人，就有一名網友在網路上懷念網紅「光頭哥哥」（陳俊傑），並透露今（13）日是他逝世兩週年的日子，很謝謝他過去帶給人們的快樂，貼文一出立即惹哭一票網友，紛紛淚喊：「哥哥的紅心A永遠在我心中」、「推，近代偉人」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-13 10:12:34
該名網友今日在PTT貼文，他以「光頭哥哥逝世2週年」為題，表示兩年前的今天，光頭哥哥離開了大家，當時年僅44歲，令人相當不捨，也希望哥哥能在天堂找到他的紅心A，「用一些影片來紀念母湯之王，光頭哥哥」。
貼文一出，網友紛紛不捨淚喊，「哥哥永存我心」、「哥哥，希望你在天堂獲得你要的快樂」、「祝哥哥下輩子遇到好人家過好日子吧」、「哥哥願你在天上是個快樂的小天使，你的精神永遠在我們心中」、「真YT清流QQ」、「哥哥的紅心A永遠在我心中」、「當初有去告別式好難過」、「謝謝光頭哥哥以前帶給大家喜悅」、「真正的好人…已經兩年了」、「推，近代偉人」、「相信光頭哥哥會很開心有人記得他」。
事實上，光頭哥哥的YouTube頻道過去多以搞笑短片及祝福影片為主，其中影片〈尋找紅心A〉及〈哥哥，母湯喔〉更是紅遍全台，不過他堅持不利用影片盈利，單純只希望帶給世人快樂，本身卻從小飽受憂鬱症及自閉症所苦，最後於2019年因肺栓塞、胰臟炎、高血糖高滲透壓、多重器官衰竭、出血性腦中風、重積性癲癇等多種重大疾病身亡，令大票粉絲不捨淚崩。（編輯：賴禹妡）