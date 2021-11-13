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女見新創公司「沒制度」想離職！內行抖神優勢：留下更好

▲原PO到一家新創公司上班，豈料才一個禮拜就想離職，原因曝光後，內行反抖神優勢，直呼「留下會更好」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）
▲原PO到一家新創公司上班，豈料才一個禮拜就想離職，原因曝光後，內行反抖神優勢，直呼「留下會更好」。（示意圖，圖中人物與文章中內容無關／取自 pixabay ）

編輯中心/綜合報導

2021-11-13 10:12:33

受新冠肺炎（COVID-19）疫情影響，工作難找，不少人連面試機會都沒有，只能吃老本苦撐；不過，也有一名女網友幸運找到工作，豈料才做一個禮拜就想離職，而背後原因曝光後，內行網友反抖神優勢，直呼「留下會更好」。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「做一個禮拜就想離職」為題發文，表示最近剛到一間新成立的公司，因內部還在蓋，所以每天施工，環境超級吵雜，不過至少辦公室已經能使用了。

原PO說，可能因為是新公司，所以完全沒制度，「大家都是新來不久，員工只有六個，所以很多事情根本沒人可以問」，讓她簡直快受不了，每天都不知道要幹嘛，「我當初面試是行政助理，現在是採購兼人資兼總務兼行政」。

身兼五職的原PO，工作超級雜亂，還是在沒有人可以問的情況下，也讓她超崩潰，「我怎麼知道你們系統是要怎麼Key，目前做一個禮拜了，很想離職，很多東西都是面試時候沒提到的，主管也完全都做自己的事，沒有要鳥我」，且公司很多東西都沒有，目前她還得幫忙跑公司登記的事情，「超多要弄，想問如果是你們會怎麼做」？

▲原PO到一家新創公司上班，豈料才一個禮拜就想離職，原因曝光後，內行反抖神優勢，直呼「留下會更好」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲原PO到一家新創公司上班，豈料才一個禮拜就想離職，原因曝光後，內行反抖神優勢，直呼「留下會更好」。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
貼文一出，掀起熱議，「當然是年終先領再走啊」、「直接找新公司，除非妳有自信能輕鬆把行政系統建立起來，否則這只是一個爆肝爛缺而已」、「感覺你已經很想辭了，只是想找個理由，那理由其實就在你的對話中。先一邊工作一邊找新的吧」、「不鼓勵留，但你可以找到再換」。

不過，也有不少網友認為「其實不錯」，並給出建議，「小公司難起頭，但是撐到後面，你什麼都會了，公司對你依存度高，薪水自然好談，要是我，留下」、「新創公司有機會在未來直接變公司高層，除非該公司妳認為沒有未來那就快跑吧」、「撐過去你很有機會變成高層主管，雖然制度不健全讓你頭大，但其實也很棒，因為你可以用自己的想法，也更有機會讓老闆接受你的辦事方法，以後那些事都是照你的，但要待下去了話，還是要看一下這公司有沒有未來啦」。（編輯：郭佩蓉）

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