借室友愛車載男友！她開車門「飄腥臭味」崩潰：才買2年
你敢把自己的愛車借給別人開嗎？近日，有名網友在網路論壇上發文分享，把車借給室友，結果隔天打開車門時一股腥臭味撲鼻而來，接著竟在後座翻出衛生紙和保險套。去找對方理論時，對方竟毫無歉意，不願負責。貼文一出，引發網友熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-13 12:02:00
該名網友在爆料公社匿名發文，表示室友跟她借車去載男朋友，她想說耗時不久便爽快答應。隔天打開車門，竟有一股腥臭味撲鼻而來。本來還以為是有東西壞掉，開始翻找整理，結果竟在後座找到用過的衛生紙和保險套；她氣得立刻上樓質問室友，不料室友竟毫不在意，不僅罵她「老古板」，還不願開去洗內裝；網友崩潰表示「沒錢開房間是不會去他家嗎！車子才買不到兩年耶！」
貼文一出，引發網友群情激憤，紛紛表示「撒尿佔地盤，行為跟狗一樣」、「趕快送去洗，以後絕對不要借她車，連朋友也都不要做了」、「我也是認為吃這次虧，認識了一個人，花錢消災！趕快送去洗，放太久味道更濃...話說這個室友也是沒智商，得罪妳後，以後再也借不到妳的車了！」、「車不要借人、車不要借人、車不要借人，很重要，所以說3次！」（實習編輯：王思琴）