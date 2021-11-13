擦撞因「男大生先鬼切」！他愣：風向怎一面倒 網揭關鍵
台中7日發生一起車禍事故，宋姓男大生不慎擦撞瑪莎拉蒂，結果遭到三名惡煞打到重傷，引發社會議論。不過，就有網友討論「看了擦撞影片之後，發現明明是男大生打了方向燈後直接鬼切慢車道才擦撞引發糾紛，為何大家只是檢討那些惡煞」引爆熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-13 11:16:42｜2021-11-13 11:17:18
原PO在PTT貼文指出「影片很糊，也看不出來哪個是哪個，看底下留言才知道，被打成重傷的是白車的人，我認同瑪莎拉蒂的車主打人就是不對，但是白車男大生也是這樣隨意鬼切，難道他忽視其他用路人的安全就不該重視嗎？」
「如果今天換作是擦撞的是機車，那麼機車上的人會直接噴飛吧，結果風向100％說是瑪莎拉蒂的錯，怎麼都沒有人檢討一下男大生開車的用路道德，我個人覺得兩者都有錯，只是動手打人先錯，打到住院就變成全民公敵」。
貼文一出，網友紛紛不認同回應「如果今天是你說的第二種情形只是交通事故，這次是升格到治安問題，你搞錯重點了」、「這次重點不在車禍事故，而是治安好嗎，在說啥」、「天曉得發生車禍會被打到重傷，這是一個縣市的治安問題，已經完全跟車禍無關」、「鬼切也該罵啊，只是打到暈迷，警察第一時間的辦案效力太差，這是完全升格治安問題」。（編輯：張嘉哲）