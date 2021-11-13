台航空股全球最飆！謝金河曝「原因」：看出台灣經濟底氣
新冠肺炎（COVID-19）疫情衝擊之下，航空業成了重災戶，不過近來華航、長榮航空的股價卻都大漲，更創下十幾年來最高價，對此，財訊傳媒董事長謝金河也表示，在全球航空業奄奄一息的情況下，台灣航空股卻格外強勁，「背後原因」與貨運有關係，更直言「航空貨運需求大增，可以看出台灣經濟的底氣」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-13 11:33:06
謝金河在臉書以「全世界最飆的航空股在台灣」為題發文，表示疫情重擊全球經濟，航空業也深受其害，破產的退出，大多數都是奄奄一息，股價停留在低檔，但只有台灣的航空股格外強勁；像是長榮航空這兩年從7.56大漲到27.7元，華航從5.5漲到26元，「原因」在於航空業結構出現大變化，「過去兩家航空公司以客運為主，疫情重擊下，客運萎縮，兩家航空公司加強貨運比重」。
結果華航第三季營收344.74億元，淨利29.17億元，Eps0.51元，完全扭轉昔日靠客運而出現虧損累累的狀況，10月營收更創下249.45億元紀錄。而長榮航空10月營收103.71億元，第三季純利14.83億元，也是罕見的好成績。
謝金河接著分析，這兩家航空公司業績大好，都與「貨運」有關，而貨運的好又源自台灣出口的強勁，10月出口401.4億美元，這是空前紀錄。台灣的出口從去年元月250.7億美元爬升至現在超過400億美元，今年前10個月，出口3642億美元，比去年同期增加30%，這個出口暢旺又來自台商回台投資。
他認為，經濟部台商回台投資三大方案，回台投資企業1045家，金額1.4029兆元，這是帶動台灣經濟發展的重要動力，製造業深耕台灣，帶動出口，台灣的出口又以電子業為大宗，很多產品採空運，航空貨運需求大增，可以看出台灣經濟的底氣。（編輯：郭佩蓉）