戶頭突暴增410萬！男問銀行驚：可以花 爽買房結局淒涼
果然沒這麼好康！一名英國工人從去年底開始，就陸續收到多筆匯款，全部加總起來一共高達11萬英鎊（約台幣410萬元），工人起初非常懷疑，急忙打電話去銀行確認，沒想到銀行卻回應可以正常運用，直至花了這筆錢買房幾個月後，結局逆轉，讓工人非常尷尬。
編輯中心/綜合報導
2021-11-13 11:58:47
根據外媒《每日郵報》報導，一名54歲的工人羅素（Russell Alexander）從去年12月至今年8月間，銀行的戶頭陸陸續續有人匯款進來，金額高達11萬英鎊（約台幣410萬），羅素因覺得不對勁，主動向巴克萊銀行（Barclays）詢問狀況。
結果銀行經過調查後，發現這筆款項來自羅素的遺產繼承，並告知可以安心使用，羅素獲得答案之後，便將原本住處出售，跑去買下一間23.7萬英鎊（約新台幣880萬）的新房，甚至利用這筆遺產整修一番，結果沒想到正準備開始裝修工程時，羅素就接到一通來自地獄的電話。
這通電話是他以前的客戶，指稱是不小心將錢匯錯給他，最終銀行將11萬英鎊（約新台幣410萬）全被收回，這讓羅素非常不能接受，氣得向巴克萊銀行理論，而對方也坦承疏失，給了羅素500英鎊的賠償，但羅素仍舊不滿意，認為如果當初沒有這筆錢，他根本不會買下新屋，如今裝潢預算全部歸零，他只能住在半廢棄的房子裡，既沒有暖氣也沒有多餘的錢進行裝設擺置。
巴克萊銀行對此表示，本次失誤是「匯款人選錯收款帳號」導致，他們也深感抱歉，更呼籲客戶若發現意外款項，務必立即通報，避免類似烏龍再重演。（編輯：張嘉哲）