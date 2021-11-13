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戶頭突暴增410萬！男問銀行驚：可以花　爽買房結局淒涼

▲一名男子戶頭突然暴增410萬元，向銀行確認後竟得到「可以花用」的消息，但沒想到結局超悲劇。（圖/pixabay）
▲一名男子戶頭突然暴增410萬元，向銀行確認後竟得到「可以花用」的消息，但沒想到結局超悲劇。（圖/pixabay）

編輯中心/綜合報導

2021-11-13 11:58:47

果然沒這麼好康！一名英國工人從去年底開始，就陸續收到多筆匯款，全部加總起來一共高達11萬英鎊（約台幣410萬元），工人起初非常懷疑，急忙打電話去銀行確認，沒想到銀行卻回應可以正常運用，直至花了這筆錢買房幾個月後，結局逆轉，讓工人非常尷尬。

根據外媒《每日郵報》報導，一名54歲的工人羅素（Russell Alexander）從去年12月至今年8月間，銀行的戶頭陸陸續續有人匯款進來，金額高達11萬英鎊（約台幣410萬），羅素因覺得不對勁，主動向巴克萊銀行（Barclays）詢問狀況。

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▲印度2名小學生領補助款，卻發現銀行戶頭多出好幾個億，讓家長們瞬間傻眼。（示意圖／翻攝自Pixabay）
▲一名英國工人帳戶突然陸續增加410萬元，沒想到花用拿來買房後，結局竟然大逆轉。（示意圖／翻攝自Pixabay）
結果銀行經過調查後，發現這筆款項來自羅素的遺產繼承，並告知可以安心使用，羅素獲得答案之後，便將原本住處出售，跑去買下一間23.7萬英鎊（約新台幣880萬）的新房，甚至利用這筆遺產整修一番，結果沒想到正準備開始裝修工程時，羅素就接到一通來自地獄的電話。

這通電話是他以前的客戶，指稱是不小心將錢匯錯給他，最終銀行將11萬英鎊（約新台幣410萬）全被收回，這讓羅素非常不能接受，氣得向巴克萊銀行理論，而對方也坦承疏失，給了羅素500英鎊的賠償，但羅素仍舊不滿意，認為如果當初沒有這筆錢，他根本不會買下新屋，如今裝潢預算全部歸零，他只能住在半廢棄的房子裡，既沒有暖氣也沒有多餘的錢進行裝設擺置。

巴克萊銀行對此表示，本次失誤是「匯款人選錯收款帳號」導致，他們也深感抱歉，更呼籲客戶若發現意外款項，務必立即通報，避免類似烏龍再重演。（編輯：張嘉哲）

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