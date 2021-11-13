她吃火鍋端「草莓果醬」！用途曝光網一面倒跪了：沒想過
草莓果醬竟還能拿來搭配火鍋？近日就有一名網友在網路上表示，她吃火鍋時喜歡把草莓果醬拿來當作沾醬配著吃，神奇吃法讓在場網友驚喊「真的⋯太厲害了」，也有人分享其他神秘吃法：「我吃火鍋的涮肉片會沾沙茶醬＋生雞蛋＋芋泥一起吃」、「白飯上面灑奶粉！哈哈哈」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-13 12:49:25
該名網友昨（12）日在臉書「爆廢公社公開版」中貼文，她表示在吃火鍋時，喜歡把「草莓果醬」拿出來搭配，當作沾醬混著食材一起吃下肚，因此好奇問：「大家有什麼特別奇特的吃飯癖好嗎？」
貼文一出，網友全看傻留言，「⋯蛤？！草莓醬？（請給我30分鐘處理這個資訊）」、「我本來以為是辣椒醬上來發廢文，點開後發現真的是草莓醬，太強了」、「這樣好吃嗎」、「這個我真的不行，草莓吐司加蛋＋胡椒還比較好吃」、「真的⋯太厲害了」、「我以為我的吐司夾肉沾雪碧吃已經很厲害了」、「看起來就很厲害！下次試」。
另外，也有其他網友分享自己的「神秘吃法」，「我吃火鍋的涮肉片會沾沙茶醬＋生雞蛋＋芋泥一起吃」、「我什麼都配白醋」、「番茄醬沾水煮蛋」、「白飯上面灑奶粉！哈哈哈」、「麻辣鍋加巧克力跟花生醬」、「我曾經拿薯條沾草莓醬加胡椒」、「我喜歡吃巧克力蛋餅」。（編輯：賴禹妡）