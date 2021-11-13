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男女「先試車再交往」成主流？過來人點2關鍵：沒有一定

▲有一名女網友好奇「先試車再交往」是現在的主流趨勢嗎，貼文一出，掀起熱議。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲有一名女網友好奇「先試車再交往」是現在的主流趨勢嗎，貼文一出，掀起熱議。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-11-13 13:42:13

男女之間的感情問題千百種，很多事也都是交往後才會一一浮現，因此也有不少人在曖昧期間就會先行試探，若發現不適合，就及早喊停不確定關係；對此，就有一名女網友好奇「先試車再交往」是現在的主流趨勢嗎，貼文一出，掀起熱議。

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該名女網友在社群平台《Dcard》上以「先發生關係再確認關係　是現在的主流嗎？」為題發文，表示身邊蠻多人是這種類型，男女皆有；就是交往前會先上床，確定彼此性方面適不適合、對方有沒有和自己的想像落差太大，再決定要不要步入一段穩定交往的關係

但也因為身旁太多人這樣，原PO也直呼「讓我有種這樣是主流的感覺」；她接著說，以前認為的交往順序是「認識、熟悉、曖昧、確定關係（成為戀人）、更親密的行為」，但現在經常能看到的交往順序，卻變成「認識、熟悉、曖昧、親密的行為、確定關係（成為戀人）」。

而這種「先試車再交往」的新穎「交往順序」，也讓她感嘆「有很幸福的例子，也有悲慘的，比較慘的通常都是戀愛經驗少的女生」，因此她也好奇在文末發問「想問問大家都是交往後才發生關係，還是交往前就先試車了呢」？

▲原PO好奇「先試車再交往」是現在的主流趨勢嗎，貼文一出，掀起熱議。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
▲原PO好奇「先試車再交往」是現在的主流趨勢嗎，貼文一出，掀起熱議。（示意圖，圖中人物與當事者無關／取自unsplash）
貼文一出，有些網友認為，「我比較傳統，先交往，而且曖昧期連牽手都不可以有，認定對方是值得託付終身對象然後發生關係」、「性事、三觀和性格都要觀察，三個都很重要」、「就速食愛情」、「我就是悲慘的戀愛經驗少的那位」。

但也有網友表示，「每個人口味不同，愛的需求也不同，妳可以找自己的」、「自己喜歡同意不後悔就好，妳管別人幹嘛，別人都說對，你就也要這樣做就算你不想嗎？ 這就沒有標準答案 」、「沒有什麼主流不主流...每個人都是獨立個體，有自己的生活觀念，自己不後悔最重要。原PO來問...我猜怕後悔? 那就走正常路線，但是情慾來誰都很難講，那就是自己不後悔最重要」。

其中，也有過來人認為其實要看「個人選擇」和「需求」兩關鍵，「跟主不主流無關，跟個人選擇跟需求有關。喜歡性的會優先考慮性契合度，喜歡心靈交流的會優先考慮心靈契合度，看個人對愛情觀的解讀囉，一切都是選擇的問題而已，重點還是選了對方之後的相處模式，至於怎樣在一起的，好像也只是個過程而已」、「個人是先試車類型，我不覺得變成主流欸， 身邊還是有不少朋友是循序漸進的類型， 會有先試車主要是因為性觀念的開放吧， 但也要曖昧到一定程度才會試車不是嗎？會選擇先試車也是在性上需求大的人，要確定對方跟自己在床事合不合，為了未來不會因為床事跟對方吵架或是想分手。我跟會試車的朋友都是這樣想的啦」。（編輯：郭佩蓉）

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