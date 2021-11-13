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人夫手握「4疊鈔票」喊後悔結婚！原因曝光　眾錯愕戰翻

▲結婚是人生大事，但若因為婚禮事宜沒有談攏，喜事就可能成為負擔。（圖／擷取自pexels）
▲結婚是人生大事，但若因為婚禮事宜沒有談攏，喜事就可能成為負擔。（圖／擷取自pexels）

編輯中心/綜合報導

2021-11-13 17:18:22

從古至今結婚都是人生大事，各地都有不同的風俗禮儀來紀念這重要的一天；聘金、嫁妝就是傳統婚禮中重要的一環，但多少聘金才是合理的呢？近日就有一名網友發文，表示娶老婆的聘金加上婚禮各種開銷，幾乎花光了身上的積蓄，引發網友討論。

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該名網友在臉書社團《爆廢公社二館》中發文，詢問其他網友「娶老婆聘金給多少才合理？」他貼出一張手握四疊千元大鈔的照片，表示老人家都說「大聘66、小聘36」是最基本的，再加上大大小小的開銷，讓他非常無奈：結個婚就花光了身上的積蓄。

▲原PO表示，「大聘66、小聘36」加上婚禮各種開銷，讓他存款直接見底。（圖／擷取自臉書社團《爆廢公社二館》）
▲原PO表示，「大聘66、小聘36」加上婚禮各種開銷，讓他存款直接見底。（圖／擷取自臉書社團《爆廢公社二館》）
貼文一出，引發網友熱烈討論，就有人表示「什麼年代了，完全不需要。」、「相愛比較重要」、「離婚會退錢嗎？什麼年代了，賣女兒喔」、「有良心的會把聘金場面上收下，實際上退回」、「現在什麼年代了，還有人不還聘金喔？」、「不是都會歸還聘金嗎＝＝你老婆家人全收走？」

不過也有人認為「差不多，我當年也是這樣」、「看個人吧！如果真的覺得不合理，不如不要結婚，不然未來問題更多」、「戶政事務所登記，花個3、5萬買喜餅，現在結婚應該不用花太多錢」。（實習編輯：王思琴）

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