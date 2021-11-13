剛面試就錄取！她嗨翻報到 過來人反曝暗黑真相：快逃
面試時勞方資方都可以趁機看清楚彼此的真面目，近日就有一名網友在網路上表示，她在面試時本來和公司聊得很開心，當晚還直接收到錄取通知，不過最後進公司後卻發現一切不如想像中美好，無奈嘆「通知越快的公司果然很多爛缺」，貼文一出不少人也認同：「這是真的，越急的錄取的百分之九十九都是爛工作」。
編輯中心/綜合報導
2021-11-13 15:01:05
該名網友10日在Dcard中發文，她以「通知越快的公司果然很多爛缺」為題，表示近期才剛從一間小公司離職，當初面試時氣氛還頗愉快，當晚還馬上收到錄取通知，隔天可以立刻上班，沒想到一進去公司才發現內部氣氛超糟糕，老闆還會隨便亂罵人，讓她感覺不妙，立馬提離職走人，也無奈嘆：「還聽到老闆抱怨員工都做一下子就走，他都沒發現是自己的問題。」
貼文一出，網友紛紛留言認同，「明天要離職的工作當初也是當天錄取…通常當天直接很著急錄取你的真的要三思」、「認同，之前去一家馬上錄取的公司，結果進去後氣氛很糟，幹部動不動飆罵員工而且是不分青紅皂白，難怪會流動率高那個職位一直在缺人」、「我也是遇到很多當天或是隔天早上通知錄取都是屎缺」、「這是真的，越急的錄取的百分之九十九都是爛工作」。
不過，也有網友認為，「不一定啦，通知慢的爛缺也一堆」、「之前工作面試完當天收到結果，人資說主管很滿意我的表現，進去後覺得很棒，薪水不錯福利也好哈哈哈」、「不一定欸，我第一份工作也是面試結束就通知錄取，後來做了快2年因為疫情才離開的」、「其實不一定，我第一份工作也是面試結束就錄取了，做了四年多」。（編輯：賴禹妡）