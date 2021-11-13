台灣最慘的科系是？「4地獄天王」眾點頭：多專業都一樣
大學科系有很多種類型，科系也對未來職場規劃一直以來也都佔有舉足輕重的位置，萬一大學選錯科系，未來工作機會以及薪水等等恐怕都會深受影響。近日，就有網友討論「大家覺得哪個科系在台灣最慘？」貼文引發熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-13 15:16:54
原PO在PTT貼文指出「看台灣的大學科系，有一堆科系畢業之後不知能幹嘛，課堂上又總是愛說自己學的多專業又多硬，專業是很專業啦，只是沒人知道你學那個可以幹嘛而已，我個人是挑出哲學、歷史、社工跟中文四個科系，大家覺得還有哪些畢業也很慘的？」
貼文一出，網友紛紛回應「哲學系....真的＝＝同事沒遇過哲學系的」、「哲學認同，不知道跑去哪沒遇過」、「中文跟歷史不當老師，根本不知道都跑去幹嘛」、「仔細一看就知道都是文組科系啊，真的有很多不知道要幹麻的」、「我認識哲學法律雙修，然後自己研究命理，靠命理破百萬年收....很諷刺」、「社工真的比同樣醫療人員低薪，營養也是，多專業都沒用」。
另外，也有人點出其他科系「還有語言科系也是一樣，除非當導遊出國當翻譯，不然都是精通多一種語言而已」、「社會學院也有一堆不知所以的」、「視覺傳達也很慘....」、「生科系表示....」、「文組悲歌，還有很多文組的科系為創而創」。（編輯：張嘉哲）