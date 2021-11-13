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藍牙耳機超夯不用太傻？嘆「不懂音質」　內行揭真相打臉

▲藍牙耳機近來刮起一陣炫風，不僅能聽音樂還能講電話，有別於以往耳機線「瘋狂打結」的情況，藍牙耳機成為許多人手機必備的配件。（示意圖／取自unsplash）
▲藍牙耳機近來刮起一陣炫風，不僅能聽音樂還能講電話，有別於以往耳機線「瘋狂打結」的情況，藍牙耳機成為許多人手機必備的配件。（示意圖／取自unsplash）

編輯中心/綜合報導

2021-11-13 15:29:08

藍牙耳機近來刮起一陣炫風，不僅能聽音樂還能講電話，有別於以往耳機線「瘋狂打結」的情況，藍牙耳機成為許多人手機必備的配件，不過，近日就有網友討論「有人有發現最頂的有線耳機突破12萬元嗎？」貼文引發熱議。

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原PO在PTT貼文指出「最近雙11在跟風掃貨挑耳機的時候，按到用價格排列，結果發現竟然有有線耳機要十幾萬？本來想說是標錯價，結果上官網看還真的是12萬，而且還是有特價的價格」。

▲在藍牙耳機崛起的時代，為何有線耳機還能屹立不搖？（圖／取自 Pixabay ）
▲在藍牙耳機崛起的時代，路上仍舊常常都可以看到不少人戴有線耳機。（圖／取自 Pixabay ）
「我對有線耳機昂貴的定義不就只有到幾千塊錢，想說來開開眼界，結果竟然找到35萬元的入耳式有線耳機......到底為什麼這麼貴啊，有人耳能夠聽出來這種耳機跟一般耳機的音質差別在哪？」

貼文一出，網友紛紛回應「懂耳機的都知道音質排名藍牙耳機<幾千塊有線耳機<上萬耳機，真正懂音質的人是不會買藍牙耳機的」、「1萬以下的都是消費性耳機」、「我朋友懂耳機的說少於六位數不要拿出來講是耳機」、「耳機水確實深，但萬元以上都聽不出差別倒不至於」、「國中生：只要不是戴藍牙耳機一律是窮人，殊不知誰才是井蛙」、「萬元聽不出差別，應該要去看耳鼻喉科吧」。（編輯：張嘉哲）

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