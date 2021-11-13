IG新功能！多圖貼文想刪單張靠「這招」：跟尷尬照說掰掰
許多人習慣用Instagram記錄生活，可時過境遷後有些舊照變得不這麼適合放在版面上，單張照片可典藏了事，但若是多張一起上傳的貼文就讓人有些煩惱。近日有名網友發現IG的新功能，此功能可單獨刪除多張照片貼文裡的其中幾張，這樣就可以在去掉尷尬照的同時，留存其他想繼續保存的照片。
編輯中心/綜合報導
2021-11-13 15:35:27
原PO於Dcard以「IG可以單獨刪除貼文裡的照片ㄌ！」為題發文，說明自己在滑IG時發現了新功能，此功能可以單獨刪除多張照片貼文裡的單張照，方法是點進該則貼文＞右上三個點點＞編輯貼文＞按左上角的小垃圾桶，原PO開心的表示「女孩們可以去把那些有漂亮照片但是因為裡面有混進前男友照片而不得已典藏起來的貼文顯示回來ㄌ」。
有此需求的網友迅速嘗試，都對這項更新感到非常開心「一直期待這個功能！終於來了」、「太開心！有解藥了」、「這大概是我最愛的更新，希望未來會有可以編輯順序的」、「我的可以耶～好開心 真的許願這個功能好久了」。
但該功能目前不是每個人都能使用，「應該是AB Test喔！簡單來說就是一部分人有一部分人沒有，就像實驗組跟對照組，公司會搜集使用行為的差別來決定要不要更新這個功能或是完全上線前做點修正」，現在的版本目前有以下限制，公開帳號和隱私帳號皆可使用，但要刪除照片的貼文必須含有三張以上的照片，且最多刪除一張。（編輯：李惠婷）