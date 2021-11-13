救護「需幫忙」熱心民眾秒回：我會　家屬感動找人！

10月12日時新北新店區發生一起路倒案件，警消接獲報案後前往急救，此時恰巧有兩位熱心民眾路過，聽到救護人員詢問「你們會幫忙嗎？」，她們立即協助按壓CPR，使施救流程更順利，最後搶救成功，新北市消防局與家屬也在網路上發出影片，希望能找到這兩位救命恩人致謝。
編輯中心/綜合報導
2021-11-13 20:52:14
上個月12日時，新店一名男子於北新路倒地不起，救護人員聞訊而來發現該男子面部朝下、毫無意識，便立即實施CPR與AED電擊急救，為趁早實施高級救命術，人員向民眾詢問「你們會幫忙嗎？」，兩名女子表示學過CPR後加入救援行動，最後男子成功恢復心跳。
11日時新北市消防局於臉書粉專「新北消防發爾麵」發文，表示救護人員與家屬都對民眾的善舉相當感動，也希望能藉由網路力量找到二人，給予最誠摯的感謝。最後也鼓勵大眾「若有相關急救技術，在路上看到有人需要幫忙，不用害怕去救人，可以盡量地伸出援手。」，依緊急醫療救護法第14之2條「救護人員以外之人，為免除他人生命之急迫危險，使用緊急救護設備或施予急救措施者，適用民法、刑法緊急避難免責之規定。」
貼文發出後感動了許多網友「希望人人都能學會CPR，也希望遇到有需要時，都能有勇氣及時伸出援手。」、「感謝善良的人」，家屬也在留言處致謝「謝謝善良的美女們溫暖的舉動，讓爸爸回到我們家，逆轉一切不敢想像的結果！非常感謝妳們，但遲遲找不到妳們，希望大家有她們的消息可以不吝提供，謝謝大家。最後要感謝即時趕到並即時搶救，辛苦的消防員們，有你們才有這一切⋯」。 （編輯：李惠婷）