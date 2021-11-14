烤地瓜路邊攤變少了？全場揭「殘酷原因」：直接被打趴
地瓜是日常生活中常見的一種美食，其膳食纖維出了名的豐富，不僅營養又美味。以往天氣轉冷時，不少人都購買路邊攤的烤地瓜，然而有網友好奇詢問「烤地瓜是不是很多倒光了阿？」指出已難以見到烤地瓜路邊攤，隨即引來眾人點出消失關鍵。
編輯中心/綜合報導
2021-11-14 11:25:04｜2021-11-14 11:38:25
一名網友於PTT八卦板上指出，最近天氣開始變冷，他便突發奇想在路上買個烤地瓜，「沿路十公里有路過市場卻都沒看到店，記得十年前市場附近路上多少都有個一兩家，今晚去夜市買晚餐想說看看有沒有在賣，結果還是沒看到」。
烤地瓜攤突然消失無蹤，也讓他不解詢問「阿是去年景氣不好都收起來了嗎？估狗（google）一下有紀錄最近的點在六公里外，便利商店有賣的好像就全家？還是大家有推薦什麼高雄賣烤地瓜的店家？」
原PO拋出問題後，隨即掀起眾人熱議，「健身流行之後賣冷凍地瓜很多了」、「隨便台氣炸鍋+超市地瓜，自己回家慢慢烤，便宜健康又好吃」、「路邊車子賣超貴的」、「美聯社晚上會便宜賣」；甚至有人揭開烤地瓜攤消失主因，直言「被超商消滅了，記得小時候還會有路邊攤賣茶葉蛋，現在也絕跡了」、「被超商打爆了」、「只剩下超商了吧」。
不過，也有內行網友坦言路上仍有攤販販賣，「我知道屏東有」、「黃昏市場都有吧」、「鳳山捷運站旁邊有一間海口烤地瓜」、「衛武營靠鳳山這一側有一攤，鳳山大明路也有一攤」。（編輯：陳雅雲）