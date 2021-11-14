1元投入化緣箱被嫌！他怒討回 尼姑惱羞：佛陀不庇佑你
在街頭有時能看見拿著缽「化緣」的和尚、尼姑，不少人也會慷慨解囊。就有網友見到上述狀況，便從口袋掏出百元鈔票與零錢投入，未料尼姑下秒卻嫌棄「有1元銅板」，詳細經過曝光也引起熱議。
編輯中心/綜合報導
2021-11-14 14:05:18
原PO在臉書《爆怨2公社》上講述遭遇「路上看到有位化緣的尼姑走過，想說他們挺辛苦的，就把身上僅有的百元鈔跟零錢投進去」；不料尼姑見狀卻皺眉開口嫌棄「吼！有一塊喔」。
原PO聽見後便不爽回應「不然妳還我」，尼姑見狀馬上轉身離開，前者立刻擋到尼姑面前，要求把剛剛投入的錢通通歸還，最終後者才不甘願的，把剛剛的零錢跟100元鈔票拿出來，卻又補嗆「你這樣佛陀也不會庇佑你」。原PO也不甘示弱回應「這麼糟糕的庇祐我也不需要」，更把剛剛本要化緣的金額全部轉捐給動物流浪之家。
許多網友看完詳細過程後，也搖頭回應「真正寺廟出來化緣不會看金額多少，這肯定是假的」、「10元也是錢，1元也是錢啊」「捐款不是看心意嗎？為啥要嫌棄銅板」、「會嫌棄一塊代表她根本不缺錢啦！」「真正化緣的師父，是真的站著念經，有段時間看到她腰好像有問題，一樣拄著杖站一整天」。（編輯：潘毅）