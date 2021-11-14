COVID-19最新疫情關鍵資訊
COVID-19最新疫情關鍵資訊
  • NOWnews 懶人包
  • NOW民調
  • China Post
  • 四方報

工程師不忍了改跑外送！淚曝「悲慘理由」　眾嘆：快逃啊

▲有網友得知一名外送員本來是光學工程師，轉職理由揭曉後，便立馬引起鄉民討論。（示意圖／翻攝photoAC）
▲有網友得知一名外送員本來是光學工程師，轉職理由揭曉後，便立馬引起鄉民討論。（示意圖／翻攝photoAC）

編輯中心/綜合報導

2021-11-14 15:09:30｜2021-11-14 15:29:34

不少人找尋心儀的工作時，除了會考遇薪資待遇外，工作內容和時數等也都是抉擇關鍵之一。對此，就有網友近期和外送員攀談時，意外得知對方放棄光學工程師的工作，轉職改跑外送，而動機揭曉後瞬間掀起眾人討論。

我是廣告 請繼續往下閱讀
一名網友於PTT八卦板上指出，自己和外送員聊天，發現對方放棄了月薪45K的光學工程師工作，而轉職改跑外送，「原因是工作壓力大且月休四天，工時10-12小時，而且要處理製造與研發的工作」，這使得他不解詢問「請問這樣值得嗎？有無八卦」。

▲網友好奇詢問「放棄45k光學工程師去跑熊貓值得嗎？」（圖／翻攝PTT）
▲網友好奇詢問「放棄45k光學工程師去跑熊貓值得嗎？」（圖／翻攝PTT）
貼文一出，立馬掀起鄉民認同留言，「45K...除非薪水破百萬才值得。不然身體會壞光光，好歹外送可以自行排班休」、「工程師這價位當然快逃啊」、「月休四天、每天工時10～12小時、負責研發跟製造、月薪45K...是沒說有沒有分紅，但如果以年薪保底14個月來說跑去做熊貓反而比較正常」、「換到自由值得啊」、「光學工程師在光電業嗎？那還是跑外送吧」。

不過，亦有網友搖頭直呼，「聽他在唬爛，外送累風險又大還日曬雨淋，傻了才這樣選」、「先看分紅吧，跟外送比？別搞笑了」、「過幾年，他就會後悔了」。（編輯：陳雅雲）

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀

民調中心

政院規劃振興五倍券政策，您認為要免費發放還是拿出一千元換購？

免費發放
自付一千
93.64%6.36%
2021-08-13-2021-08-16
第58屆金馬影帝，你挺誰？

第58屆金馬影帝，你挺誰？

繼續作答
第58屆金馬影后，你挺誰？

第58屆金馬影后，你挺誰？

繼續作答
即時
推薦閱讀