超商店員見「包裹來源」勸別取！客不怕詐騙狂喊：沒關係
近年網購早已成為民眾購物的主要管道，不過圖文不符、假貨物詐騙等等事件也層出不窮。就有超商店員看到「包裹來源」，判斷高機率是詐騙，勸顧客別取，不料客人竟堅持要領還高喊「沒關係」，讓他相當無奈。
編輯中心/綜合報導
2021-11-14 17:12:14｜2021-11-14 17:12:28
原PO在臉書《爆怨公社》上講述工作遭遇，一位客人取貨付款報了後三碼，他發現這件貨物是從中國大陸寄來的，且廠商名字是「詐騙慣犯常用的廠商」，讓原PO決定好心提醒「客人這個是在FB買的嗎，是的話建議不要拿，不取貨沒關係的」。
沒想到客人聽完後，卻只說「1千多還好吧！沒關係，還是要領！」。原PO最後只能無奈地提醒「現在刷讀出來後，店家就無法辦理退貨，如需退貨需聯繫物流公司」。
這上述經過也讓原PO不禁疑惑「都已經表明是詐騙了，還硬要取貨？嫌錢多拿去捐啊，幹嘛要給人騙錢，講不聽耶～一週至少會遇到1到2個」。
不少網友看完後也紛紛回應「你真的是很好心的店員餒，是我就隨便他了」、「我也是超商店員，就告訴客人不要領，有的還不相信，硬要領，然後在問我怎麼退貨，剛剛不是跟你說不要領嗎」、「我也遇過，物流叫我不要取，我直接不取了」、「我之前被騙了兩次，快4000。現在超商不錯，會警告買家」。
事實上過去臉書粉專《臉書廣告－退貨自救聯盟》就曾多次分享詐騙包裹的分辨方式，「宅配單上寄件人註明『代寄、非賣家』就是大陸來的境外包裹。有極高機率是詐騙包裹，建議都不要取貨不要付款」。（編輯：潘毅）