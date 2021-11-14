懂賄賂？搬家工人拿零食 網紅貓「這反應」：你94老大！
會不會變節得太快啦？大部分的貓咪都不喜歡陌生人，只要看到未曾見過的人或環境，大部分都會躲起來避不見面。不過日本有一隻貓咪不僅沒有這麼害羞，當陌生人拿出「這一物」時，牠的反應讓所有人都笑翻啦！
編輯中心/綜合報導
2021-11-14 18:05:57
這隻網紅貓叫做「麻糬丸（もちまる）」，因為可愛的外表加上個性黏人又愛撒嬌，在網路上擁有許多來自全球各地的粉絲喜愛，讓牠的Youtube頻道成為金氏世界紀錄認證「全球累積觀看數最高的貓咪 YouTuber」。麻糬丸除了長相討喜，平時大多時間都喜歡賴在飼主身上，但是別看牠看似親人，可不是每個人都能得到牠的芳心呢！
日前麻糬丸與奴才搬新家，請來搬家公司的業者幫忙，其中一名搬家工人相當了解貓咪，拿出貓咪愛吃的肉泥零食，想要討好麻糬丸的心，原本飼主還以為麻糬丸會害怕陌生人，殊不知牠為了吃，竟然伸出小毛手與工人「握手」，讓奴才都忍不住笑說：「被搬家業者馴服的貓咪（笑）…」。
許多網友看了麻糬丸的反應之後都紛紛笑說：「有吃的就是老大」、「以後搬家工人都要準備肉泥了」、「貓就是一種沒有節操的動物」、「有奶便是娘的概念」、「這讓奴才情何以堪？」、「好羨慕那搬家工人」、「不要小看吃貨，為了吃什麼都願意做」。（編輯：陳珮瑜）