睡友人床一翻身就有怪聲？真相一曝光 全場搖頭：太毋湯
床是影響睡眠品質最直接也是最重要的因素之一，正常每個人一天要花8小時在上面補眠恢復體力，因此選一張好的床墊絕對能讓人得到充分休息。而日前就有一名網友到朋友家借住一宿，沒想到床躺起來異常緊繃，翻身時又有怪聲音，原因一曝光立刻引起網友搖頭：「這樣做反而更髒！」究竟發生什麼事呢？
編輯中心/綜合報導
2021-11-14 19:45:57
該名網友在《PTT-WomenTalk板》發文「床墊到底要不要拆套？」，自己因為工作關係日前到朋友家借住一個晚上，朋友家客房的床單摸起來還算舒適，但是床本身的觸感有一點奇怪，「……睡起來很硬很繃，且翻身時有塑膠袋摩擦的那種聲音，整晚睡得不是很好……」，隔天一問之下才得知，原來朋友家的床墊都沒有拆掉外層塑膠膜的習慣，而且朋友家人說不拆塑膠膜可以讓床墊「永遠像新的一樣」，而原PO則是好奇「有女孩兒也聽過不拆塑膠套這種事嗎？」。
貼文一出，立刻有不少網友紛紛搖頭表示：「原以為不拆可以保新，後來才知道裡面積累濕氣會更噁心」、「有，我前房東，說是怕弄髒下一個房客不敢租，夏天熱到爆 ，就算開冷氣背部還是很難散熱」、「這我不行，翻身會很吵，干擾睡眠」、「好處就是不容易有蟲而已」、「不拆裡面更噁心 ，台灣潮濕悶熱 ，塑膠袋不透氣 ，床墊裡面更容易有細菌」、「我朋友也不拆，還特地買塑膠套來包」、「我有看過不拆枕頭包裝的」、「不拆超悶熱吧」、「裡面也不是真空，不會比包保潔墊好吧？」。
另外有網友建議，「喔他不知道有保潔墊嗎」、「用保潔墊就好了」、「買個保潔墊或防水墊就好了」、「床墊當然要拆，怕髒的話加保潔墊？家裡用寢之堡全包式，防水也防瞞，久久也才洗一次」。（編輯：陳珮瑜）