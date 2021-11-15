全聯結帳「遇三寶爆卡10分鐘」！網一招超順：店員都弄好
連鎖超市「全聯福利中心」因鄰近住家、且快速又方便的特點，深得許多人的喜愛，然而全聯結帳速度近幾年一直備受討論，就有網友前往全聯消費時，意外遇到三寶導致結帳爆卡10分鐘，讓他無奈詢問「全聯結帳排隊有必勝法嗎？」隨即引起婆媽傳授一招免煩惱。
編輯中心/綜合報導
2021-11-15 11:13:22
一名網友於PTT八卦板上發文，表示近日到全聯補貨，一進店就快速花了5分鐘挑選餅乾泡麵等商品，隨即前往櫃檯結帳。但他話鋒一轉透露，「沒想到前面有個三寶一下子問豆腐買2盒怎沒特價，一下子又說我看這洗衣精有促銷才買的，怎麼刷出來比較貴」，讓他無奈詢問「全聯結帳排隊有必勝法嗎？」
抱怨文曝光後，瞬間引起不少過來人分享經歷，「很受不了在櫃台前才開始拿手機開APP的人，不然就是在櫃檯前問折扣優惠很久的人」、「避開長輩跟菜鳥店員」、「解壓縮我今天還真的遇見」、「排很長的時候我都會叫我女朋友先去排隊，我趕快拿一拿就剛好結帳」。
留言中也有人提供解方，「門口看到人龍就去別間」、「看收銀員啊！如果這個你常常看過，平常都很從容，但是開始慌亂，代表開啟噩夢模式了」；其中就有內行大推使用外送購買，不僅不需排隊，還不必出門前往超市，「最近直接用外送買了，待在家慢慢等就好」、「簡單，用外送，都讓員工弄就好了」。（編輯：陳雅雲）