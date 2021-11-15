蘋果如何塞入酒瓶？內行抖正解：和台灣一樣 網讚長知識
酒的釀製方式相當多元，也因此造就出不同的口味。然而近日就有日本網友分享一張白蘭地酒瓶照片，但畫面中可看到一顆大蘋果泡在酒裡，讓網友不解「這顆蘋果到底是怎麼進入的？」貼文一出，隨即引來專家解釋真相，而該張照片更被傳至台灣臉書粉專，而被專業網友發現，製作方式竟與台灣的高粱苦瓜酒相似！
編輯中心/綜合報導
2021-11-15 13:03:41
一名日本網友「@donguri_soup」近日於推特上發文，表示自己入手一瓶白蘭地，隨後附上一張酒瓶照片證明，但仔細一瞧可發現該酒瓶十分獨特，瓶內除了酒精以外，還能清晰可見一顆又大又圓的蘋果泡在裡頭。見到該情景，便讓他好奇詢問「這顆蘋果到底是怎麼進入的？」
貼文曝光後，至今已吸引超過5.3萬人按讚，甚至被轉發7千多次，日本網友們也紛紛熱議，「是像彈珠汽水一樣，先把蘋果放入後，再接上玻璃瓶縮口嗎？」、「先把蘋果先乾燥處理過，再讓它泡在酒精裡吸收水分恢復原樣？」、「是跟瓶中船一樣，先分解然後再塞進去組裝嗎？」
對此，留言中就有一名內行人跳出來解答，表示「我在梅酒裡看到過類似的東西，據說在果實很小的時候，將玻璃瓶套上樹枝上的果實，果實就會在瓶中逐漸生長」，必須等待果實成熟之時才會取下。
不僅如此，該貼文也被轉貼至臉書粉專《我只是想認真點》上，不少台灣人引用經典廣告台詞，幽默直呼「不愧是日本壓縮技術，真的很厲害」、「日本製的壓縮機也很稀少」；其中還釣出專家回應「就跟金門高粱苦瓜酒一樣阿，果實未長大前先套上酒瓶阿！瓶子一定要清洗乾淨，晾乾+曬乾」。（編輯：陳雅雲）