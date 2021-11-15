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電影院買票「隱藏秘密」曝！內行點頭認了：看一次賺100

▲現在電影院都設有自助的電影售票機或者用手機APP直接訂位，速度相當快也不需要人擠人，但仍舊多數人都是現場排隊購票。（圖／記者吳宗軒攝）
▲現在電影院都設有自助的電影售票機或者用手機APP直接訂位，速度相當快也不需要人擠人，但仍舊多數人都是現場排隊購票。（圖／記者吳宗軒攝）

編輯中心/綜合報導

2021-11-15 13:52:16

現在電影院裡頭都設有自助的電影售票機或者用手機APP直接訂位，速度相當快也不需要人擠人，但仍舊是有不少人會到現場排隊購票。近日，就有網友討論「請問現在年輕人是不會用APP訂電影票嗎？」貼文引發熱議。

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原PO在PTT貼文指出「每次周末去看電影都看到一堆人排隊，我都是先用APP訂電影票選好位置，頂多到場加點食物，有一條是網路訂票通道，可是我看到一堆年輕人都現場買票，我38歲老人都會用APP訂票了，反觀年輕人整天排隊，到底在想什麼？」

▲原 PO 好奇，為何台灣戲院不推出月票或年票制度呢？（圖／取自 Pixabay ）
▲網友討論為何大家都寧願現場排隊購買電影片。（圖／取自 Pixabay ）
貼文一出，網友紛紛回應「APP訂票一張就要多20元手續費，兩張就40了欸」、「小朋友會省那個手續費20元，大人才直接訂」、「手續費20元真的超貴好嗎」、「一張多20，信用卡優惠有跟沒有一樣，幹嘛用APP」、「其實對學生來說一張20元手續費很貴」。

不過，也有抖出隱藏優勢「團體優惠券不給APP劃位啊」、「都用公司發的團體優惠券要現場劃位啊」、「團體優惠票+1超省寧願現場劃位」，事實上，網友提到的團體優惠券，即是在一些書局或是電影院周邊商家都有販售的團體票券，通常都是75折優惠就能買到，各地價格不太相同，例如在台南，有180元就能看到原價260元的電影；台北則是可以以270元買到原價320的電影票等等，節省金額60~80元不等，加上不用APP訂票，看一場電影就現賺100元，小資族也可以多多利用這種好康團體優惠券！（編輯：張嘉哲）

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